Le ministère de l'Intérieur de Thuringe a infligé des sanctions à Robert Sesselmann, administrateur du district de Sonneberg affilié à l'AfD, suite à sa promotion de votes dans une vidéo. "Nous allons approfondir cette question par le biais de la surveillance juridique, et il y aura des conséquences", a déclaré un représentant du ministère. L'Agence de l'Administration d'État gère l'enquête.

La vidéo virale publiée récemment par Sesselmann sur le web a déclenché cette situation. Dans la vidéo, Sesselmann encourage à voter pour le candidat AfD Jürgen Treutler et pour le parti lui-même. "En tant qu'administrateur du district de Sonneberg, je vous suggère - avec tout le respect que je vous dois - de voter intelligemment en soutenant Jürgen Treutler au premier tour et l'AfD au second tour. C'est la décision la plus rationnelle et appropriée que vous pouvez prendre le 1er septembre." Treutler lui-même a partagé la vidéo sur sa page Facebook.

Conformément aux réglementations, les administrateurs de district doivent maintenir une impartialité politique dans le discours public. En réponse aux allégations selon lesquelles il a enfreint la règle d'impartialité avec la vidéo, Sesselmann a publié une déclaration dans "Freies Wort", le journal quotidien. "Les officiels d'autres partis expriment souvent leurs opinions publiquement avant les élections et critiquent les candidats de l'AfD", a déclaré Sesselmann dans sa déclaration, selon "Freies Wort". "Je suis le seul à être surveillé dans cette situation".

Sesselmann est le seul administrateur de district en Allemagne à représenter l'AfD. De nouvelles élections pour le Parlement d'État de Thuringe auront lieu le 1er septembre.

