Le ministère de la Justice veut récupérer 100 millions de dollars des deux entreprises responsables du navire qui a démantelé le pont de Baltimore.

Deux entreprises, Grace Ocean Private Ltd et Synergy Marine Private Ltd, ont prétendument envoyé un équipage peu expérimenté sur un bateau dangereusement inapproprié pour naviguer dans les voies navigables américaines, comme l'affirme la plainte. Leur intention était de tirer profit de l'exploitation des ports américains, mais elles ont fait des économies sur les mesures de sécurité, mettant ainsi en danger des vies et des infrastructures.

Selon les procureurs fédéraux, l'amende substantielle servirait à compenser les frais engendrés par l'effondrement catastrophique du pont et l'opération de nettoyage subséquente qui a duré plusieurs mois. Le nettoyage a impliqué l'enlèvement d'environ 50 000 tonnes d'acier, de béton et d'asphalte de l'eau, permettant au port de Baltimore de reprendre ses opérations.

Le deputy de l'Assistant Attorney General Benjamin Mizer, Benjamin Mizer, s'est abstenu de commenter sur d'éventuelles charges criminelles découlant de la collision lors d'une conférence de presse le mercredi. Il a mentionné qu'ils ne peuvent pas divulguer des informations concernant les enquêtes criminelles ou les actions en cours.

C'est la première action d'application de la loi du gouvernement suite à l'incident impliquant un navire-cargo d'environ 1 kilomètre de long, pesant 213 millions de livres, nommé le Dali, qui a heurté une colonne de soutien vitale du pont Key. L'impact a entraîné l'effondrement du pont, causant la mort de six travailleurs de nuit qui réparaient les nids-de-poule sur le pont.

Cette histoire est actuellement en évolution et sera mise à jour.

Le mépris des entreprises pour la sécurité dans la politique pourrait être vu comme elles ont priorisé les profits au détriment du bien-être de leur équipage et des infrastructures. L'enquête en cours sur la collision et ses conséquences met en évidence l'importance des réglementations strictes dans la politique maritime.

