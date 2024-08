- Le ministère de la Justice fait référence à des projets de construction pour la police après des critiques

Suite aux critiques de la Police Union (GdP) concernant l'état de nombreux postes de police en Brandebourg, le ministère de l'Intérieur a fait référence à des projets de rénovation en cours. En même temps, il a été noté qu'une mise en œuvre plus rapide des mesures de construction serait souhaitable. Cependant, l'influence du ministère sur ce point est limitée. La GdP avait décrit l'état de nombreux postes de police comme étant critique, avec des projets de construction qui progressent lentement.

Ministère de l'Intérieur : 31 projets en planification et en implementation

Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il poursuivait des projets de rénovation, d'entretien et de nouvelle construction en continu. "Le ministère de l'Intérieur s'appuie sur la coopération avec l'Office d'État de Brandebourg pour l'immobilier et la construction (BLB), qui est responsable de toutes les mesures."

Actuellement, 31 projets de police en Brandebourg sont gérés en coopération avec le BLB, à différents stades de planification et de mise en œuvre. Le volume d'investissement estimé s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros, selon le ministère. En outre, 42 mesures supplémentaires ont été soumises et sont en cours d'examen. Le BLB, responsable de la gestion des constructions, fait partie du ministère des Finances.

"Le plâtre se détache des murs des bureaux, ou la décontamination de la moisissure n'a pas lieu", a récemment critiqué Anita Kirsten, présidente de la GdP, dans la "Märkische Oderzeitung". "Les conditions dans de nombreux postes ou à l'Office criminel d'État sont critiques. Pratiquement rien n'a été fait. Certains chantiers ont été ouverts, puis des pénuries de personnel ont touché l'agence d'État responsable, ou d'autres priorités ont été occupées."

Kirsten a appelé à plus d'investissements, par exemple dans la conversion de voitures de police. "Avec les voitures radio, nous avons le problème que, en raison des contraintes budgétaires, des voitures qui sont simplement trop petites pour nos collègues ont été achetées. Avec l'équipement de déploiement complet, qui comprend tout l'équipement qui doit être sur lui, il est à peine possible de s'asseoir sur les sièges." L'équipement de déploiement fait référence à l'équipement des officiers de police sur une ceinture spéciale.

L'espace dans les voitures de police peut devenir serré

"L'extension continue de l'équipement personnel (par exemple, équipement de protection, matraque, Taser) des officiers de police, ainsi que des véhicules, peut parfois affecter les conditions d'espace dans le véhicule", a admis le ministère de l'Intérieur en réponse à une demande écrite. Cela est pris en compte dans les nouvelles acquisitions.

Compte tenu des critiques, notamment de la faction de gauche de l'opposition au Parlement régional, qui affirment que des économies sont faites au détriment des officiers de police, le ministère de l'Intérieur a cité des investissements accrus. Entre 2020 et 2024, 121,1 millions d'euros ont été investis dans l'équipement et l'équipement de la police - bien plus que dans le précédent gouvernement de l'État. Dans la précédente coalition gouvernementale, la gauche fournissait le ministre des Finances.

Selon le ministère de l'Intérieur, 8 200 postes à la police de Brandebourg étaient pourvus au 1er juillet de cette année.

Le ministère de l'Intérieur a reconnu la nécessité de voitures de police plus grandes en raison de l'espace limité, comme critiqué par Anita Kirsten. Ils ont reconnu que l'équipement de déploiement et l'équipement personnel, ainsi que les véhicules eux-mêmes, peuvent parfois rendre les conditions d'espace dans le véhicule serrées.

During discussions about investments in the police force, the necessity of upgrading police vehicles was raised, with Anita Kirsten highlighting issues with the size of the radio cars, making it difficult for police officers to operate effectively with their full deployment kit.

Lire aussi: