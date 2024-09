Le ministère de la Justice dépose une plainte contre l' Alabama pour avoir tenté d' éliminer plus de 3000 inscriptions électorales juste avant les élections.

Le secrétaire d'État républicain de l'Alabama, Wes Allen, a déclaré le 13 août avoir entamé la suppression de 3 251 individus considérés comme non citoyens des listes électorales de l'État. Malgré la reconnaissance du fait que certains de ces individus pourraient avoir acquis la citoyenneté et être désormais éligibles pour voter, Allen a poursuivi la procédure.

Dans une plainte de 18 pages déposée devant la cour fédérale de l'Alabama, le ministère de la Justice a affirmé que la grande opération de nettoyage des listes électorales contredisait la loi fédérale sur l'inscription des électeurs, qui réglemente la manière et le moment où la plupart des États peuvent effectuer des modifications importantes de leurs listes d'électeurs. Conformément à la loi fédérale, les États doivent observer une période de tranquillité de 90 jours pendant laquelle les officiels ne peuvent pas "supprimer systématiquement les noms des électeurs inéligibles des listes officielles des électeurs éligibles".

"Même si plus de 700 individus touchés par le programme se sont réinscrits et ont vu leur statut actif restauré dans les registres d'inscription électorale de l'État, il est probable que plusieurs centaines ou même plusieurs milliers d'autres électeurs inscrits, éligibles - des citoyens américains - restent en statut inactif et risquent d'être privés de leur droit de vote quelques semaines seulement avant l'élection fédérale à venir", ont affirmé les avocats du ministère de la Justice dans la plainte.

"Les actions illégales de l'Alabama ont désorienté et découragé des citoyens américains qui ont pleinement le droit de voter - une situation que le Congrès a cherché à éviter en adoptant la disposition de la période de tranquillité", a soutenu la plainte, ajoutant que des actions comme celles de l'Alabama "tendent à être plus erronées que d'autres types d'entretien des listes".

Comme CNN l'a rapporté précédemment, des recherches menées à la fois par des institutions de recherche libérales et conservatrices ont identifié un nombre insignifiant d'instances de non citoyens votant dans des élections où ils sont inéligibles. Des experts en droit électoral non partisans ont souligné que cela est rarement manqué lorsqu'il se produit, et que ce n'est pas un problème courant qui met en danger les élections américaines.

La plainte déposée récemment renforce le conflit juridique contre les actions de l'Alabama, qui avaient été contestées plus tôt ce mois-ci par des électeurs de l'Alabama, y compris ceux touchés par la purge. Le juge chargé des deux affaires a annoncé samedi qu'il les avait combinées "considérant l'urgence et la nature pressante de ces poursuites judiciaires et la nécessité d'une efficacité judiciaire".

Outre d'autres demandes, le ministère de la Justice demande à la cour d'annuler les actions de l'Alabama pour tous les électeurs éligibles touchés par la purge afin de leur permettre de voter librement le jour de l'élection.

"À l'approche du jour de l'élection, il est essentiel que l'Alabama mette fin à la confusion causée par ses envois de maintenance de liste qui violent la loi fédérale", a déclaré la sous-secrétaire à la Justice Kristen Clarke dans un communiqué. "Le ministère de la Justice utilisera tous les moyens à sa disposition pour protéger le droit de vote de chaque électeur éligible."

Allen a refusé de commenter la plainte, déclarant dans un communiqué qu'il était tenu de empêcher les non citoyens de participer aux élections américaines.

"J'ai été élu secrétaire d'État par le peuple de l'Alabama, et il est de mon devoir constitutionnel de m'assurer que seuls les citoyens américains votent dans nos élections", a déclaré Allen dans un communiqué. "En ce qui concerne la plainte du ministère de la Justice, ce bureau ne commente pas sur les poursuites judiciaires en cours impliquant un secrétaire d'État en tant que défendeur."

En réponse aux opérations de nettoyage des listes électorales de l'Alabama, le ministère de la Justice a également affirmé que de telles actions violaient la loi fédérale sur l'inscription des électeurs et pourraient priver de leur droit de vote des électeurs éligibles. Le ministère de la Justice demande à la cour d'annuler les actions de l'Alabama pour garantir que tous les électeurs éligibles peuvent participer librement à l'élection à venir.

Lire aussi: