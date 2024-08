Le ministère de la Défense retire les nouvelles règles sur le traitement de la Bundeswehr avec la Wehrmacht

La nouvelle réglementation a "suscité des doutes généraux sur le fait que la directive de tradition de 2018 constituait un engagement clair des Forces armées allemandes envers la démocratie et l'État de droit, sans référence à l'époque de la Wehrmacht", a déclaré le porte-parole. Avec le retrait, "le ministère tient à clarifier que les Forces armées allemandes sont bien engagées dans les valeurs de l'ordre fondamental démocratique", a ajouté le département sur le service de messagerie X.

La directive de tradition émise par le ministère fédéral de la Défense en 2018 réglemente la manière dont les Forces armées allemandes traitent l'héritage historique de la Wehrmacht. Dans sa substance, elle stipule que les Forces armées allemandes sont engagées dans la tradition, mais que la Wehrmacht dans son ensemble ne peut servir de modèle pour les Forces armées allemandes en raison de ses actions pendant la dictature nazie. Cela doit faire comprendre que les Forces armées allemandes sont une institution démocratique et non dans la tradition de la Wehrmacht.

Cependant, dans ses "annotations supplémentaires" publiées en juillet, le ministère a déclaré qu'une grande partie de la génération fondatrice des Forces armées allemandes avait été recrutée parmi les anciens soldats de la Wehrmacht, certains d'entre eux s'étant distingués par des réalisations militaires excellentes - et que ces hommes pourraient potentiellement faire partie de la tradition des Forces armées allemandes.

Les critiques ont déploré que cela incluait également d'anciens membres de la Wehrmacht dont les convictions démocratiques étaient douteuses et qui étaient en partie vénérés dans les cercles d'extrême droite.

Ce débat a conduit le ministère fédéral de la Défense à "revoir la formulation et à la retirer du marché", a déclaré le porte-parole. Le but de la modification était en réalité de "fournir plus de sécurité comportementale" au sein des rangs. Cependant, il s'est avéré "à posteriori que cela n'était pas bénéfique".

Le porte-parole a clarifié que "l'excellence militaire" pendant la Seconde Guerre mondiale seule ne suffisait pas "pour être digne de tradition dans le sens de la directive de tradition". Dignes de tradition sont également des aspects tels que l'orientation des valeurs ou l'engagement envers la démocratie et l'État de droit.

