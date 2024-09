Le ministère américain de la Justice allègue que Visa exerce un monopole illicite, ce qui fait grimper le coût de "presque tout".

Pour plus d'une décennie, selon les allégations, Visa aurait abusé de sa position dominante dans le secteur des cartes de débit pour contraindre les entreprises à opter pour son réseau plutôt que celui de ses concurrents, et entraver de nouveaux acteurs à entrer sur le marché.

Dans un communiqué, le procureur général Merrick Garland a déclaré : "Nous affirmons que Visa a injustement acquis le pouvoir d'imposer des frais qui dépassent largement ce qu'elle pourrait facturer dans un marché équitable." Ces frais sont finalement répercutés sur les consommateurs, soit par des augmentations de prix, soit par une diminution de la qualité ou des services. Par conséquent, les pratiques illégales de Visa ont un impact sur presque tout, et pas seulement sur le prix d'un article unique.

CNN a demandé une réponse à Visa concernant l'action en justice.

Récemment, le ministère de la Justice a pris des mesures significatives. Par exemple, il a déposé des poursuite civiles contre une société immobilière accusée d'avoir majoré les loyers dans tout le pays, et contre la société mère de Ticketmaster, Live Nation. De plus, un juge a statué que Google avait violé les lois antitrust avec son activité de recherche.

Cette action en justice antitrust contre Visa intervient seulement trois ans après que le ministère de la Justice a tenté d'empêcher Visa de fusionner avec la société de technologie financière Plaid. L'accord de fusion de 5,3 milliards de dollars a été rompu, et l'action en justice a été abandonnée.

Selon la nouvelle plainte déposée contre Visa, déposée devant un tribunal fédéral de New York, plus de 60 % des transactions de débit du pays ont lieu sur le réseau Visa. Visa gagnerait plus de 7 milliards de dollars en frais de traitement de ces transactions, selon le ministère.

Pour maintenir son contrôle, Visa impose des accords d'exclusivité qui pénalisent les vendeurs et les banques qui souhaitent traiter les transactions par d'autres systèmes, protégeant ainsi la société de la concurrence.

"Visa incite également les concurrents potentiels à devenir des associés plutôt que des rivaux en offrant des incitations financières importantes et en menaçant d'imposer des frais supplémentaires punitifs", a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué de presse. "Comme l'allègue la plainte, Visa a manipulé la concurrence parce qu'elle craignait de perdre des parts de marché, des revenus ou d'être supplantée par un autre réseau de débit."

Les marchands et les détaillants ont constamment critiqué les sociétés de cartes de crédit comme Visa pour avoir prétendument facturé des frais excessifs. En mars, un groupe de marchands a conclu un accord avec Visa et Mastercard d'une valeur de 30 milliards de dollars à la suite d'un long litige antitrust devant les tribunaux.

Cependant, la Fondation nationale du commerce de détail, une association de commerce de détail, a fait campagne pour rejeter cet accord, en affirmant qu'il ne fournissait pas une compensation suffisante aux magasins utilisant les terminaux de paiement de Visa et Mastercard. En juin, un juge fédéral a rejeté l'accord, en déclarant que les sociétés de cartes de crédit devaient faire des concessions supplémentaires pour résoudre le différend.

