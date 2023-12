Le ministère américain de la justice accorde à la FIFA et à d'autres instances dirigeantes du football plus de 200 millions de dollars à la suite d'une enquête pour corruption

Le ministère américain de la justice a octroyé 201 millions de dollars à la FIFA, l'instance dirigeante du football international, à la CONCACAF, la confédération qui supervise le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, à la CONMEBOL, la confédération dirigeante en Amérique du Sud, et à d'autres entités concernées.

Le ministère de la justice a déterminé que les organisations avaient été victimes de systèmes de corruption qui durent depuis des décennies et qui ont corrompu le football et freiné son développement.

"Je suis ravi de voir que l'argent qui a été illégalement détourné du football revient aujourd'hui pour être utilisé à bon escient, comme il aurait dû l'être en premier lieu", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "La vérité est que, grâce à l'intervention (du ministère américain de la Justice) en 2015, nous avons été en mesure de changer fondamentalement la FIFA, qui était à l'époque une organisation toxique, en une instance dirigeante du sport mondial hautement estimée et digne de confiance."

L'enquête a abouti à l'inculpation de plus de 50 personnes et sociétés de plus de 20 pays, a indiqué le ministère de la justice. Les accusations sont "principalement liées à l'offre et à la réception de pots-de-vin et de commissions occultes versés par des sociétés de marketing sportif à des officiels du football en échange des droits médiatiques et de marketing pour divers tournois et événements de football", selon le communiqué du ministère de la justice.

Un acte d'accusation a été publié en mai 2015, selon le communiqué du ministère de la Justice, qui accusait 14 officiels de la FIFA et dirigeants de sociétés de marketing sportif de racket, de services honnêtes, de fraude électronique et d'infractions de blanchiment d'argent, entre autres. Seize autres responsables de la FIFA ont été inculpés pour des délits similaires à la suite d'un acte d'accusation publié en décembre 2015, a indiqué le ministère de la Justice.

"Quatre personnes morales ont plaidé coupable et d'autres, y compris des institutions bancaires, ont reconnu leur rôle dans la conduite criminelle par le biais de poursuites différées ou d'accords de non-poursuite", peut-on lire dans la déclaration du DOJ, qui ajoute que l'enquête est toujours en cours.

La FIFA, la CONCACAF et la CONMEBOL distribueront les fonds provenant de la récompense de 201 millions de dollars dans un nouveau Fonds de rémission du football mondial, qui sera établi dans le cadre de la Fondation de la FIFA "qui se concentre sur les programmes pour les jeunes, la sensibilisation des communautés et les besoins humanitaires", a déclaré le ministère de la Justice.

Laura Smitherman de CNN a contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com