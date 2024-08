Le mini-hippopotame du zoo de Berlin s'appelle Toni.

Mi-juin a vu naître un petit hippopotame nain au Zoo de Berlin. Pendant des mois, un nom adapté a été recherché pour le nouveau venu, et maintenant c'est officiel : le mini hippopotame s'appelle Toni. Le nom est inspiré d'un footballeur de la DFB. Toni Kroos n'est pas la référence visée.

Le petit hippopotame nain du Zoo de Berlin a enfin un nom : Toni. Le nom est inspiré du défenseur central de l'équipe nationale de football allemande, Antonio Rüdiger, a annoncé le zoo. Rüdiger a pris en charge la parrainage honorifique du mini hippopotame.

Plus de 20 000 suggestions venues du monde entier ont été reçues suite à l'appel du zoo, y compris Hilde, Rosa, Else et Daisy, ainsi que des idées plus créatives comme Goldie, Schnuppe, Görli ou Boulettchen. Le zoo en a choisi cinq, et un jury a pris la décision finale. Le directeur du zoo et du Tierpark, Andreas Knieriem, faisait également partie du jury.

Au début, Knieriem préférait des noms courts et concis avec une référence à Berlin. "Mais il est rapidement devenu apparent à partir des suggestions de noms soumises et de leur immense popularité sur les réseaux sociaux que notre mini hippopotame devient une véritable star mondiale", a-t-il déclaré dans un communiqué. Le jury a voulu refléter ce développement avec un nom qui fonctionne également à l'international.

La petite hippopotame sera visible au zoo à partir de jeudi

Toni est née le 3 juin, son jumeau est décédé peu après la naissance. La petite hippopotame et sa mère ont passé les derniers mois dans la zone arrière de la maison des hippopotames. Elle doit encore prendre confiance dans l'eau plus profonde. Contrairement aux grands hippopotames, les hippopotames nains ne peuvent pas nager. Ils se propulsent depuis le fond et se déplacent dans l'eau en glissant. Le bébé hippopotame nain sera visible sur les lieux pour la première fois jeudi.

Avec plusieurs millions de vues sur TikTok, l'animal est devenu une star en ligne, avec des fans aux États-Unis, en Australie et au Mexique. Le habitat naturel des hippopotames nains se trouve dans les forêts tropicales de l'Afrique de l'Ouest. On ne les trouve qu'en quelques endroits en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, a rapporté le zoo. On estime qu'il reste moins de 2 500 adultes - et la tendance est à la baisse. La plus grande menace est la déforestation des forêts par les humains.

