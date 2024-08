- Le milliardaire Erbin devient le nouveau chef du gouvernement en Thaïlande

Seulement deux jours après que la Cour constitutionnelle de Thaïlande ait destitué le Premier ministre Srettha Thavisin, le royaume a élu un nouveau leader : Paetongtarn Shinawatra, la présidente de 37 ans du parti au pouvoir Pheu Thai et héritière d'une riche dynastie, a remporté une majorité claire lors d'un vote parlementaire organisé le matin même (heure locale). Elle deviendra ainsi le plus jeune Premier ministre de l'histoire du royaume.

Paetongtarn est la fille du milliardaire et ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra et la nièce de l'ancienne Premier ministre Yingluck Shinawatra. Tous deux ont exercé plusieurs mandats avant d'être renversés par des coups d'État militaires et de s'exiler.

Candidate unique

À la suite de sa tante, Paetongtarn est seulement la deuxième femme à diriger la nation d'Asie du Sud-Est. La coalition au pouvoir, qui détient une majorité confortable au Parlement, l'a nommée candidate unique jeudi. Srettha Thavisin (62 ans) a été démis de ses fonctions mercredi suite à une plainte de 40 sénateurs - pour avoir prétendument violé le code de conduite des professionnels.

La décision de nommer Paetongtarn candidate unique a été prise par la coalition au pouvoir, qui dispose d'une majorité au Parlement. Le Gouvernement est maintenant chargé de superviser la transition du pouvoir à Paetongtarn, ce qui en fait le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Thaïlande.

