- Le milliardaire doit regarder le vieux yacht de Steve Jobs s'écraser sur son bateau.

Lentement mais Surely: Une vidéo publiée par le milliardaire mexicain Ricardo Salinas sur son compte Instagram montre un accident maritime lent mais probablement coûteux. Au large de Naples, le célèbre yacht "Venus", construit par Steve Jobs avant sa mort, a heurté le yacht de Salinas, "Lady Moura". L'accident s'est produit à la fin du mois de juillet et le "Venus" appartient actuellement à Laurene Powell Jobs, la veuve du fondateur d'Apple.

Dans la vidéo, on entend des cris forts alors que le "Venus" s'approche lentement mais inexorablement du "Lady Moura". Cependant, les cris semblent être ignorés et après ce qui semble être une éternité, les navires se heurtent et se séparent. La vidéo se termine par un deuxième impact et un désolé "Noooo". Il est notable que tandis que l'équipage du "Lady Moura" crie constamment, il n'y a pas de réaction du yacht de Steve Jobs, comme s'il n'y avait personne à bord.

Ricardo Salinas, le propriétaire du yacht qui a été percuté, a publié la vidéo sur son profil Instagram avec une légende plutôt crue : "Vous n'allez pas le croire, mais nous avons été heurtés par un yacht alors que nous étions à Naples. Je vous raconte... le yacht de Steve Jobs, le fondateur d'Apple (maintenant celui de sa femme Laurene), nous a heurtés alors que nous étions ancrés au large de Naples."

Ricardo Salinas est furieux

Il continue : "J'aimerais savoir ce que le capitaine et l'équipage faisaient pour ne pas voir un yacht de cette taille arriver. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas plus qu'une égratignure, mais c'est une grande égratignure qui coûtera cher à réparer, ha ha ha ha. Alors, achetez des produits Apple dans mes magasins pour couvrir les coûts de cette petite plaisanterie."

Puis, Salinas devient un peu incohérent : "Voici la vidéo, pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas pénurie d'idiots (littéralement "pendejos", note de l'éditeur) dans le monde et comprendre à quel point il est important d'avoir un capitaine responsable et attentif à la barre ! Enfin, continuons à profiter de nos jours de vacances."

Même un expert en yachts "Esysman", qui est dans l'industrie depuis plus de 20 ans, a récemment examiné l'accident. La question de savoir comment un tel accident en mer a pu se produire est en effet déconcertante. Il explique : "Il semble que les deux navires étaient ancrés. On peut voir la chaîne dans la vidéo. Ce n'est qu'après la collision que le 'Lady Moura' quitte son emplacement. Le 'Venus' semble avoir été inhabité, car les meubles étaient couverts et les antennes sur le toit ne tournaient pas. Cela me donne l'impression qu'il n'y avait personne sur le pont."

"Mais que s'est-il passé ?", demande "Esysman", et il continue : "Il semble que le 'Venus' ait été poussé dans le 'Lady Moura' par un vent très fort. Les deux navires étaient probablement trop proches l'un de l'autre. Il est très facile de regarder la vidéo et de tirer des conclusions hâtives, mais il faut se rappeler que ces navires ne sont pas des voitures que l'on peut simplement mettre le contact et partir."

Esysman conclut que le "Venus" était manifestement non gardé et que les trajectoires circulaires autour de l'ancre étaient trop proches les unes des autres ou même se chevauchaient. En raison du "balancement" des navires, c'est-à-dire de leur mouvement sur la chaîne d'ancre, de grands yachts comme ceux-ci ont besoin d'assez d'espace pour éviter les collisions avec d'autres objets lorsque le vent change leur position - les fameuses trajectoires circulaires. Le mauvais calcul de celles-ci est une erreur claire que l'équipage du dernier navire arrivé aurait dû éviter.

Dans le magazine spécialisé "Boat International", il y a maintenant une explication de l'affaire d'une source familière de l'incident. Cela confirme le changement soudain de direction du vent qui a probablement mis le "Venus" en mouvement. Cependant, il indique également que sa chaîne était "deux fois plus longue que ce à quoi on pourrait s'attendre à la profondeur où le navire se trouvait".

L'expert "Esysman" ne fournit pas de prévision du coût réel des dommages - ni ne traite de la question de la responsabilité. Fondé sur le post Instagram de Salinas, le propriétaire du "Lady Moura" semble relativement sûr de savoir qui blâmer. Cependant, l'explication d'Esysman suggère également des erreurs possibles de l'autre navire, car la trajectoire circulaire n'aurait peut-être pas été correctement évaluée - la chaîne excessivement longue du "Venus" aurait naturellement modifié considérablement le résultat de ce calcul.

Il est peu probable que les deux milliardaires continuent à tirer cette dispute dans l'œil public, et nous ne saurons peut-être jamais qui a causé l'accident. Le fait est que les deux yachts semblent n'avoir subi aucun dommage important, car les deux "Lady Moura" et le "Venus" sont actuellement en mer, selon le service de suivi "Marinetraffic", ni l'un ni l'autre n'est à quai ou en route vers un chantier naval. Le "Venus" est actuellement au large de la côte ouest de la Corse, tandis que le "Lady Moura" navigue autour de la Crète.

Ricardo Salinas exprime son mécontentement concernant l'incident, déclarant : "J'aimerais savoir ce que le capitaine et l'équipage faisaient pour ne pas avoir vu un yacht de cette taille arriver. C'est une grosse égratignure qui coûtera cher à réparer."

