- Le milieu de terrain du Hannover 96, Besuschkov, est passé à Ingolstadt.

L'équipe réserve de FC Ingolstadt s'est procuré les services de Max Besuschkow juste avant la clôture de la période des transferts. Le milieu de terrain de 27 ans quitte son poste au club de deuxième division Hannover 96, exprimant sa joie que le transfert ait abouti. Selon FC Ingolstadt, l'ancien international allemand des moins de 21 ans a joué un total de 168 matchs dans les trois premières divisions du football allemand, dont 130 en deuxième division.

"Max Besuschkow apporte des attributs essentiels en tant que joueur expérimenté et confiant, ce qui renforcera considérablement notre effectif", a déclaré le PDG de FC Ingolstadt, Dietmar Beiersdorfer. "Il apportera plus de robustesse et de structure à notre stratégie offensive. Il peut opérer efficacement en défense et en attaque, non seulement en créant des occasions de but pour nos joueurs avec sa passe précise, mais aussi en se posant comme une menace offensive lui-même, comme il l'a démontré par le passé." Aucune information n'a été fournie concernant la durée du contrat.

Après avoir rejoint FC Ingolstadt, Max Besuschkow a exprimé son enthousiasme à l'idée de jouer à un niveau plus élevé en Allemagne. L'équipe nationale allemande pourrait potentiellement bénéficier de son expérience et de ses compétences lors de futurs processus de sélection.

