Le Mexique nomme Claudia Sheinbaum première femme chef d'État du pays.

Au Mexique, une femme va devenir la première présidente du pays mardi prochain, lorsque Claudia Sheinbaum prêtera serment. Cette ancienne maire de Mexico City de 62 ans remplace Andrés Manuel López Obrador, qui n'était pas éligible pour briguer un second mandat. Sheinbaum est affiliée au parti de gauche Morena de l'actuel président et a remporté l'élection avec une majorité écrasante le 2 juin.

Les principaux défis de la nouvelle présidente seront de lutter contre les taux de criminalité alarmants et les activités violentes des cartels de drogue dans le pays. De plus, gérer les relations avec le pays voisin, les États-Unis, sera un aspect important de son mandat, en particulier en ce qui concerne les problèmes de trafic de drogue et de migration.

