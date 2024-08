Le Mexique enquête sur les Etats-Unis après l'arrestation d'El Mayo.

En fin juillet, les autorités américaines ont arrêté l'un des principaux seigneurs du crime mexicains à l'aéroport d'El Paso, au Texas. Les autorités ont qualifié cela de coup de chance. Le suspect a affirmé avoir été enlevé, ce qui a conduit les autorités mexicaines à enquêter aux États-Unis.

Suite à l'allegation d'enlèvement du seigneur du crime Ismael "El Mayo" Zambada au Mexique et à son arrestation ultérieure aux États-Unis, les autorités mexicaines enquêtent sur les officiels américains pour haute trahison. Le Mexique a demandé des informations au département de la Justice américain concernant le vol privé qui a secrètement amené Zambada aux États-Unis en juillet. Le pays voisin n'a pas encore répondu.

Le "El Mayo" âgé de 76 ans affirme avoir été enlevé par un fils du seigneur du crime emprisonné Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. Joaquín Guzmán López, fils d'El Chapo, se trouvait sur le même avion que Zambada, l'un des leaders les plus puissants du cartel de Sinaloa. Les deux ont été arrêtés immédiatement après l'atterrissage près de la ville texane d'El Paso par des agents américains.

L'enlèvement peut entraîner une peine de 5 à 40 ans de prison

Les autorités mexicaines ont déclaré que l'enlèvement d'une personne au Mexique par un citoyen mexicain dans l'intention de la remettre à un autre pays est puni de cinq à 40 ans de prison. La principale preuve de l'enquête se trouve aux États-Unis. Il s'agissait d'un vol illégal, avec un avion utilisant une fausse identification et le pilote agissant de manière irrégulière.

Le fils de 38 ans d'El Chapo est accusé d'avoir attiré son père's ancien partenaire dans un piège, l'avoir forcé à monter dans l'avion et l'avoir attaché au siège, selon un communiqué de l'avocat de Zambada.

Le Mexique n'a pas été informé du tout

Selon les rapports américains, Guzmán López avait été en train de négocier son propre extradition avec le système de justice américain depuis des mois. Les États-Unis affirment n'avoir été informés que de l'arrivée prévue de Guzmán López. Les deux arrestations ont été une surprise pour le Mexique.

Zambada était l'un des seigneurs du crime les plus influents du cartel de drogue de Sinaloa et était recherché aux États-Unis pour conspiration de fabrication de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl, ainsi que pour meurtre et blanchiment d'argent. Son ancien partenaire, "El Chapo", purge une peine de prison à perpétuité aux États-Unis.

