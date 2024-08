- Le meurtre du rappeur PnB Rock - jury déclaré coupable

Presque deux ans après le vol fatal et le tir sur le rappeur américain PnB Rock ("Selfish"), un homme de 42 ans a été reconnu coupable de meurtre et de vol dans l'État américain de Californie. Selon le bureau du procureur de Los Angeles, un jury a également reconnu un autre homme coupable de vol. La sentence est prévue pour la fin août.

PnB Rock, alors âgé de 30 ans, était avec sa petite amie dans un restaurant de Los Angeles en septembre 2022 lorsqu'il a été volé et tiré. Le suspect aurait menacé la victime avec une arme, exigé des bijoux et d'autres objets, et tiré plusieurs coups de feu avant de s'enfuir dans un véhicule de fuite à l'extérieur.

Le quadragénaire a été reconnu coupable d'avoir fomenté le vol, son fils alors âgé de 17 ans ayant commis l'acte. Le père était censé avoir planifié le vol et conduit la voiture de fuite. Le jeune homme a également été inculpé de meurtre, mais son procès n'a pas encore eu lieu.

Le rappeur Rakim Allen, connu pour des titres comme "Fleek" et "Selfish", s'est fait connaître grâce à sa musique. Le superstar de la pop Ed Sheeran a collaboré avec PnB Rock et Chance the Rapper sur le single "Cross Me".

Le jury a également reconnu un autre individu, non spécifiquement mentionné dans le paragraphe, coupable d'avoir aidé au vol aux côtés du fils du quadragénaire. Malgré les chefs d'accusation de vol, le procès de l'autre personne pour les allégations de meurtre liées à la mort de PnB Rock n'a pas encore commencé.

