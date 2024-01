Le métier le plus cool du monde ? Derrière l'objectif avec le photographe/cinéaste Morgan Maassen

Vous ne reconnaissez peut-être pas immédiatement son nom.

Mais il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur le travail de ce Californien, qu'il s'agisse d'une énorme image de la campagne Corona placardée sur le bus à impériale lors de votre trajet matinal ou de l'une de ces magnifiques images de fond d'écran qui égayent votre MacBook.

Ce photographe et cinéaste de 27 ans s'est fait connaître grâce à sa passion pour l'océan et les passionnés qui en font leur terrain de jeu.

Le travail de Morgan Maassen

Son style époustouflant a rapidement attiré l'attention de grandes entreprises clientes, telles que Nike, Corona, Apple, Mercedes-Benz et Samsung, sans oublier toutes les grandes marques de surf.

Alors que nous quittons l'hôtel pour nous diriger vers l'un des quartiers les plus animés de Hong Kong, nous discutons de voyages, de style et d'inspiration - et des raisons pour lesquelles il est l'un des noms les plus recherchés de l'industrie.

"Tout ce que je fais est comme une carte postale d'un endroit où je suis allé ou d'une chose que j'ai vraiment appréciée", explique M. Maassen.

"Qu'il s'agisse d'une texture sur l'eau ou d'un paysage urbain en Chine. C'est quelque chose que j'ai trouvé beau et qui vaut la peine d'être capturé, ou qui est fascinant, inspirant ou terrifiant".

Maassen est un voyageur dans l'âme et peu de choses semblent l'intimider. Il met continuellement sa vie en danger en photographiant certains des noms les plus connus de l'industrie du surf, tels que Kelly Slater, Stephanie Gilmore et John John Florence, tout en évitant les requins, les raz-de-marée et les énormes murs d'eau qui s'écrasent.

Ce sont ces conditions extrêmes qui l'aident à rationaliser son processus de création.

"C'est immensément simplifié parce que vous mettez une caméra dans un boîtier en aluminium et que vous manipulez le moins de boutons et de réglages possible. Vous pouvez donc vous concentrer sur la survie et obtenir exactement ce que vous voulez."

L'océan m'a tout donné

En négociant la circulation dans le centre de Kowloon, bien loin des eaux cristallines du Pacifique Sud, Maassen explique les origines de son désir profond de capturer les mers.

"L'océan m'a tout donné", explique-t-il à CNN Travel.

"Mon père est pêcheur et ma mère s'est toujours impliquée dans des associations de protection de l'océan. J'ai donc grandi dans l'eau. Je pense que je savais nager avant de savoir marcher.

"Il était tout à fait naturel que ma passion pour le surf et le temps passé sur les bateaux et à la plage m'amènent à me concentrer sur les appareils photo dès que j'en prendrais un.

Nous sortons du taxi et sommes plongés dans le chaos contrôlé de Hong Kong. Morgan sort immédiatement son appareil photo Red Weapon et commence à filmer.

Il fait preuve de calme et de subtilité lorsqu'il capture les scènes écrasantes qui l'engloutissent, et il est évident qu'il est aussi à l'aise dans cet environnement que dans n'importe quel autre.

"Je trouve beaucoup d'inspiration dans les villes, qu'il s'agisse d'apprécier l'art, la culture et les gens, ou d'avoir un peu de temps seul pour se promener et apprécier la technologie et l'infrastructure.

"Ou tout simplement d'être dans un nouvel endroit. J'ai toujours apprécié cela, tout autant que d'être sur une plage au hasard ou au sommet d'une montagne en solitaire".

Les voyages sont à la base du travail de Maassen, le photographe et cinéaste passant la plupart de son temps sur la route. Il explique que c'est une façon d'ouvrir son esprit à l'inconnu.

"Non seulement vous faites de nouvelles expériences, mais vous vous développez aussi en tant qu'être humain", explique M. Maassen.

"Le moment où vous arrêtez de voyager ou voyagez moins est le moment où vous commencez à fermer des portes dans votre esprit.

Son conseil aux photographes de voyage en herbe ? Profitez de chaque seconde.

"C'est une chance et un luxe incroyables que de quitter sa ville natale", déclare M. Maassen.

"Des milliards de personnes n'ont pas ce luxe, alors profitez-en au maximum. Entre cela et le fait d'être un voyageur intrépide dans le sens où vous connaissez vos limites de sécurité, vous aspirez à apprendre autant que possible la langue locale et vous essayez de tirer le meilleur parti de l'endroit où vous allez d'une manière sûre, pragmatique et respectueuse".

Au départ de Kowloon, nous montons à bord d'un vieux bateau de pêche chinois qui flotte au milieu du port alors que le soleil couchant étend ses rayons sur la brume de Hong Kong.

Il observe tranquillement son environnement tout en composant son prochain cliché.

S'efforcer de devenir meilleur

Les entreprises clientes étant nombreuses à vouloir profiter de son esprit créatif, M. Maassen est sur la route depuis environ un an, travaillant sur toutes sortes de projets, depuis des campagnes de marketing jusqu'à un film de Bollywood.

Ayant déjà connu un tel succès à un âge relativement jeune, il ne semble pas prêt à ralentir.

"J'ai longtemps dansé autour des structures de la société, qu'il s'agisse d'aller à l'école, de travailler de 9 à 5, ou même d'aspirer à avoir une famille nucléaire et à vivre dans une maison", explique-t-il.

"Je suis un nomade, j'aime créer et fabriquer des choses, et la seule chose que j'attends de moi, c'est que je traite toutes les personnes que je croise de manière équitable, et en tant que créateur d'art et de médias, je veux juste m'améliorer dans ce domaine.

Source: edition.cnn.com