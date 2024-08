Transformations des Espaces pour l.marketing pour l.marketing pour l.marketing pour l.marketing pour récupérer uniquement des nombres} - Le métier de l'artisanat offre 550 possibilités de formation

Dans le monde des métiers manuels, il existe encore de nombreuses places d'apprentissage vacantes. Selon les deux guildes de compétences d'East Mecklenburg-Vorpommern et de Schwerin, environ 550 telles places sont disponibles dans tous les secteurs de l'État. Des domaines spécialisés tels que la mécanique industrielle pour la plomberie, la climatisation et la technologie de chauffage, l'électronique, la réparation automobile et la coiffure offrent plusieurs de ces opportunités. Vous pouvez trouver ces ouvertures en contactant les conseillers en formation des guildes de compétences et grâce à leur base de données en ligne des vacances de formation.

"De plus en plus de jeunes individus envisagent leur avenir professionnel dans les métiers manuels. C'est un fait dans le monde d'aujourd'hui : les métiers manuels sont constamment demandés - de la lutte contre le changement climatique aux avancées dans les transports, la transformation numérique ou les projets de construction", a déclaré le président de la guilde de compétences d'East Mecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild. "Nos guildes de compétences offrent aux jeunes adultes qui n'ont pas encore pris de décision une orientation professionnelle complète et personnalisée. Il est également possible de démarrer une carrière dans l'année."

L'an dernier, l'Allemagne a connu un record de places d'apprentissage vacantes, selon un rapport publié par l'Institut de recherche sur l'emploi (IAB) de l'Agence pour l'emploi de Nuremberg. En 2023, environ 35 % de toutes les places d'apprentissage restent vacantes. En comparaison, ce chiffre n'était que de 15 % en 2010.

Les entreprises ont cité un manque de candidats éligibles comme principale raison de cette tendance. L'étude a mis en évidence les défis les plus importants dans le recrutement des stagiaires dans l'industrie de la construction et ce qu'ils appellent les "services personnels", tels que la coiffure.

Selon les guildes de compétences, il y a plus de 19 735 entreprises dans le secteur des métiers manuels en MV, employant environ 112 000 personnes et formant 5 965 apprentis. Ces métiers manuels contribuent à un chiffre d'affaires annuel d'environ neuf milliards d'euros et représentent environ 25 % du marché de la formation en MV.

Les guildes de compétences de MV ont accueilli la mise en place d'une allocation de stage scolaire soutenue par l'État, offrant un maximum de 120 euros par semaine pendant un maximum de trois semaines. Cette initiative permet aux candidats potentiels aux apprentissages de se familiariser avec les métiers manuels et de comprendre les processus de l'entreprise. Les guildes ont indiqué que cette approche a été efficace dans d'autres États allemands, comme la Saxe-Anhalt, où environ un tiers des stagiaires ont été embauchés dans les métiers manuels après l'école.

Compte tenu de la forte demande de métiers manuels et de la disponibilité de nombreuses places d'apprentissage, la fabrication d'artisanat pourrait être une excellente opportunité pour les personnes cherchant à démarrer une carrière. Les guildes de compétences d'East Mecklenburg-Vorpommern et de Schwerin offrent une orientation professionnelle complète et une variété de places d'apprentissage dans des domaines spécialisés, y compris l'artisanat.

