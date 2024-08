- Le météo allemand prévoit d'autres orages.

Le service météorologique allemand (DWD) de Stuttgart prévoit des orages supplémentaires pour le week-end. Cependant, une tempête majeure et des inondations comme celle de Bruchsal (district de Karlsruhe) mardi dernier sont peu probables. "Je ne m'attends pas à ce que nous ayons un événement comme il y a quelques jours", a déclaré un porte-parole du DWD.

Au cours des prochains jours, les masses d'air deviendront de plus en plus humides. Dès jeudi, des orages avec de fortes précipitations, jusqu'à 20 litres par mètre carré, et des rafales de vent peuvent se produire. Vendredi, il pourrait même y avoir des tempêtes violentes locales avec des précipitations jusqu'à 40 litres par mètre carré.

Vendredi, les températures ont atteint environ 32 degrés en Bade-du-Nord et 25 degrés dans les montagnes. Samedi et dimanche, les températures baisseront progressivement. Le temps sera changeant. Ensuite, la probabilité d'autres tempêtes violentes localisées augmentera également.

Dans les premières heures de dimanche, la probabilité de précipitations sera la plus élevée. Les températures baisseront à 18 à 24 degrés pendant la journée.

