Le message touristique de Maui qui <unk>a réussi à rester <unk>

Ua Aloha Maji, un résident de Lahaina depuis toujours, se trouvait chez lui à Lahainaluna, à environ un mile à l'intérieur des terres par rapport au centre-ville, lorsque le feu a commencé.

Depuis son poste sur la colline, il a regardé avec incrédulité les flammes provoquer de petites explosions et dévorer des maisons et des voitures, emportant avec elles de nombreux amis, membres de la communauté et souvenirs d'enfance.

"J'ai grandi à Lahaina ; j'y ai passé toute ma vie", a déclaré Maji. "J'essayais de tout garder ensemble."

Maji a fait ce qu'il pouvait pour aider ceux qui l'entouraient. Avec l'électricité coupée, il est allé de maison en maison avec un générateur, se rendant chez les voisins pour maintenir leur nourriture fraîche ainsi que pour charger les téléphones et alimenter les dispositifs médicaux.

Mais il n'y avait rien qu'il puisse faire pour sauver Lahaina. Le feu rapide a coûté la vie à au moins 100 personnes et détruit plus de 2 200 structures, y compris des maisons, des appartements et des bâtiments historiques.

En un clin d'œil relativement court, Lahaina, l'une des villes les plus historiques d'Hawaï, avait disparu.

Ce qui a suivi a été des jours, des semaines et des mois d'organisation et de soutien communautaire. Au cours de l'année écoulée, les hôtels de West Maui ont hébergé plus de 7 000 résidents déplacés. Les organisations à but non lucratif – officielles et officieuses – ont effectué des heures innombrables de travail désintéressé.

Maji a déclaré qu'il y avait trois centres communautaires dans son quartier seul.

"Tout le monde s'est vraiment mobilisé et s'est aidé mutuellement à un niveau que nous n'avions jamais vu auparavant", a déclaré Maji. "C'était un partage élevé de kōkua", le concept hawaïen de "'aide" ou de don désintéressé.

Pourtant, un an plus tard, la stabilité à long terme pour Maui reste insaisissable. Malgré des temps difficiles et quelques sentiments compliqués, l'île encourage les visiteurs à revenir et à faire partie de la récupération alors que les résidents et les entreprises continuent de lutter économiquement.

"La tâche immédiate devant nous est claire : informer les visiteurs qu'il est un excellent moment pour revenir et rediscover l'île de Maui", a déclaré Ilihia Gionson, responsable des relations publiques pour l'Autorité du tourisme d'Hawaï.

Temps difficiles : le tourisme peut-il aider ?

Dans les jours qui ont suivi l'incendie, le tourisme sur toute l'île a été suspendu pendant environ deux semaines afin que les ressources puissent être dédiées à l'effort de récupération. West Maui est resté fermé aux visiteurs jusqu'en novembre.

À ce moment-là, les touristes ont été invités à revenir sur l'île, mais c'était une vente douce, car des milliers de résidents déplacés étaient toujours logés dans des chambres d'hôtel.

Ces derniers mois, l'Autorité du tourisme d'Hawaï (HTA) a commencé à souligner l'importance d'accueillir et d'encourager les visiteurs dans le cadre de l'effort de récupération plus large.

"Notre objectif est d'assurer que les résidents disposent des emplois et des opportunités financières pour guérir et prospérer", a déclaré Mufi Hannemann, président du conseil d'administration de l'HTA. "La sécurité de l'emploi et la sécurité financière sont directement liées à la sécurité du logement et de la nourriture, qui sont vitales pour la récupération physique et psychologique. C'est notre vœu sincère de restaurer un sentiment de sécurité et de normalité chez les résidents de Maui après avoir connu une perte et une incertitude extrêmes."

Les impacts de la récession économique ont été mis en évidence le mois dernier dans une étude menée par l'Association de santé rurale de l'État d'Hawaï. Elle a montré qu'un nombre significatif de résidents du comté de Maui souffrent de problèmes de santé mentale et de difficultés financières. De nombreux habitants envisagent de quitter l'île en raison des mauvaises conditions économiques après l'incendie.

Maji a déclaré connaître de nombreuses personnes correspondant à cette description. Sur le plan économique, il a déclaré que ses frais de subsistance avaient augmenté de 1 500 dollars par mois suite à l'incendie, ses factures totalisant maintenant 4 000 dollars par mois.

"Et c'est dans les fourchettes basses de ce que les gens payent [en frais de logement et de factures]", a déclaré Maji.

En mars, l'HTA a lancé une campagne de récupération appelée "Mākaukau Maui", ce qui signifie "Maui est prêt". L'idée était d'aider à revitaliser l'économie de Maui, à faire revenir les gens au travail et à signaler aux visiteurs potentiels qu'ils sont les bienvenus.

Mais jusqu'à présent, les visiteurs n'ont pas compris le message en nombre suffisant, et l'économie reste en retard.

Au premier semestre 2024, Maui a connu une baisse de 23,8 % des arrivées de visiteurs par rapport à la même période de l'année dernière, et une baisse de 24 % de la dépense des visiteurs. Le nombre moyen de visiteurs quotidiens à Maui était en baisse de 22 % en juin 2024 par rapport à juin 2023.

Don Prestage, président de Sail Maui, a déclaré que deux de ses bateaux étaient ancrés au large du port de Lahaina le jour de l'incendie, mais étaient suffisamment éloignés pour éviter les dommages. Toutefois, les incendies et le ralentissement subséquent du tourisme ont eu un effet significatif sur l'entreprise, notamment l'arrêt total de l'activité pendant les semaines qui ont suivi l'incendie, puis la logistique du déplacement de ses opérations de Lahaina à Ma‘alaea, ce qui a pris plusieurs mois pour obtenir les autorisations.

Il a déclaré que le pire avait été de voir certains de ses employés quitter Maui en raison de la récession économique.

"C'est l'une des choses les plus difficiles à voir", a déclaré Prestage. "Les gens qui n'ont pas pu rester dans la communauté - des gens sont partis [de Maui] parce qu'ils ne pouvaient pas travailler."

Sentiments compliqués

La récupération du tourisme a été lente et difficile au début en raison de l'ampleur des dégâts. Maintenant, la récupération est toujours lente et difficile, et il n'y a pas d'explication unique à cela.

Mais une raison pourrait être que les sentiments compliqués quant au moment approprié pour s'adonner à des activités de loisirs insouciantes alors que la population locale lutte pour reconstruire sont communiqués aux visiteurs potentiels.

Prestage a déclaré que de nombreux de ses clients à Sail Maui au cours de l'année dernière avaient exprimé leur hésitation à visiter Maui, car ils n'étaient pas sûrs qu'il était approprié de venir et de s'amuser, surtout au début, lorsque des milliers de résidents vivaient encore dans des hôtels.

Les protestations de l'automne dernier ont sans doute influencé l'opinion publique, bien que ces protestations portaient plus sur la crise du logement que sur une hostilité envers les touristes.

“Les gens que je rencontre disent : ‘Nous étions nerveux de venir et avions peur de ne pas être les bienvenus ou désirés’, ” a déclaré Prestage.

Les résidents de Maui ont eu la difficile tâche de concilier l'effort de relèvement local et la crise du logement avec l'effort de relèvement économique de l'île dans son ensemble. Prestage a déclaré que les propriétaires d'entreprise “se trouvent dans une position inconfortable de devoir passer à autre chose” plus rapidement que la plupart.

“Nous devons être respectueux de tant de dévastation et de perte”, a déclaré Prestage. “Mais d'un autre côté, les gens doivent travailler, et il y a des gens qui soutiennent d'autres membres de leur famille sur l'île.”

Il a déclaré que les gens devraient se rappeler que la plupart des visiteurs sont respectueux et viennent parce qu'ils aiment vraiment Maui.

Ben Shank, directeur général du Four Seasons Resort à Wailea, a déclaré que le message initial de Maui demandant aux touristes de ne pas venir immédiatement après l'incendie était approprié, mais “a réussi à persister”, ce qui a nui à l'économie et a continué à avoir un impact résiduel sur l'incendie.

Il est crucial que les visiteurs sachent qu'ils sont les bienvenus sur l'île pour améliorer la situation économique, qui est “clé pour que l'île prospère”, a-t-il déclaré.

“Évidemment, il y a des gens qui ont été dramatiquement affectés, mais il y a aussi une grande population de personnes qui prennent soin les uns des autres”, a déclaré Shank. “En soutenant l'île et en ayant des gens qui viennent et profitent de celle-ci, cela alimente l'ensemble de l'île.”

Maji est prêt à accueillir à nouveau les visiteurs.

En tant que pratiquant culturel de l'organisme à but non lucratif Kipuka Olowalu et musicien local indépendant, il aime partager sa terre natale avec les visiteurs et croit qu'ils devraient être accueillis “à l'ancienne manière hawaïenne”.

“À Lahaina, nos aînés étaient toujours gracieux”, a-t-il déclaré. “Ils avaient de l'empathie et de l'amour pour les parfaits étrangers, et ils ne les jugeaient jamais.”

Lors de votre visite, Maji recommande de ne pas rester dans une Airbnb ou un logement de vacances à ce moment-là en raison de la crise du logement en cours. (De nombreux logements de vacances ont été convertis en logements à long terme pour les résidents déplacés, avec d'autres changements possibles à l'avenir).

Au lieu de cela, il recommande de séjourner dans l'un des nombreux beaux hôtels de Maui qui emploient des locaux, et de chercher de petits magasins et restaurants.

“Ne restez pas simplement dans une Airbnb et faites vos courses à Walmart”, a-t-il déclaré. “Venez nous voir.”

Lors de la visite d'établissements et de la rencontre de personnes locales, Maji a déclaré de ne pas poser de questions sur l'incendie.

“Si quelqu'un veut parler, il le fera”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de gens sont vraiment traumatisés, alors ne posez pas de questions et ne remuez pas le couteau dans la plaie. Ne demandez pas à quelqu'un de vous raconter son expérience.”

En choisissant des activités, Ashley Roussel, responsable des ventes chez Sail Maui, a déclaré que les visiteurs devraient chercher des entreprises locales qui promeuvent les valeurs hawaïennes dans leur programmation, en priorisant la prise de conscience environnementale, en utilisant la restauration locale et en inculquant un “sens de l'endroit” chez leurs employés et leur clientèle.

Les visiteurs ne devraient pas avoir peur de vérifier les entreprises avant de leur donner leur argent.

“I think there’s an opportunity for visitors to be selective about the way they participate with providers here”, a déclaré Roussel. “Choose vendors that show an extra layer of mindfulness of the cultural environment.”

Si vous voulez aller plus loin et prendre des mesures directes dans les communautés locales, l'HTA dispose de programmes de bénévolat en cours qui peuvent également vous offrir des réductions sur votre séjour. De nombreux hôtels offrent également de tels forfaits. Assurez-vous de vous renseigner lors de la réservation.

Pour l'amour de Lahaina

En plus des maisons résidentielles, la plupart du district historique de Lahaina, y compris la rue principale, a été détruite par l'incendie de forêt du 8 août.

Le relèvement et l'avenir de cette région sont encore en discussion. Certains ont proposé de la reconstruire telle quelle; d'autres ont suggéré un changement complet pour la protéger des niveaux croissants de la mer et pour restaurer certains de ses paysages originaux, natifs et les sites culturels hawaïens.

La reconstruction du district historique pourrait être réalisée de différentes manières en raison des nombreuses vies que Lahaina a vécues.

Au début, appelée Lele et connue pour son abondance d'arbres à pain (ulu), la région n'a commencé à être appelée Lahaina qu'au 17ème ou 18ème siècle.

Le nom Lahaina se traduit par “soleil cruel”. Dans la langue hawaïenne, les noms de lieux sont utilisés pour décrire les conditions et la personnalité d'une région, afin que l'on sache ce à quoi s'attendre avant d'arriver.

Lahaina a servi de capitale royale d'Hawaï de 1802 à 1845 avant d'être déplacée à Honolulu à O‘ahu.

During this time, Lahaina was also a bustling port, providing a place of refuge for international ships exploring the world’s largest ocean. It was also the epicenter for the Pacific whaling industry.

In 1820, the missionaries arrived and took up a presence in Lahaina. The Baldwin Home, built in 1834 and referred to as the “missionary compound,” was Maui’s oldest home before it burned down in the wildfire.

In the mid-19th century, Lahaina became a plantation town during the sugarcane era. The Pioneer Mill Co. smokestack, established in 1860, was one of the few historic landmarks to survive the fire.

More recently, Lahaina became a hub of activity and tourism, with restaurants, shops and tour operators.

Presque tout dans cette région a été détruit. Mais une chose qui reste encore est l'arbre banyan célèbre de Lahaina, planté en 1873. Il a été gravement endommagé par l'incendie, mais a montré des signes de vie au cours de l'année dernière.

L'orthographe du nom de lieu Lahaina a été le sujet d'une discussion publique récente. Vous avez peut-être vu auparavant qu'il était écrit Lāhainā, mais les experts en langue disent maintenant que Lahaina est la manière correcte de l'écrire, selon les registres historiques.

Lahaina est aimée de nombreux visiteurs de Maui, mais surtout de sa population locale. Maji a déclaré qu'il remerciait personnellement toutes les personnes qui ont aidé sa communauté au cours de l'année dernière.

"Chaque personne qui a aidé, je la remercie personnellement et je suis reconnaissant envers elle", a-t-il déclaré.

Dans les suites de l'incendie, une étude menée par l'Association d'État du Hawaiʻi pour la Santé Rurale a mis en évidence les impacts de la récession économique sur les résidents du comté de Maui, de nombreux habitants envisageant de quitter l'île en raison des difficultés financières et des problèmes de santé mentale. (contient : "actualités", "Maui")

Alors que Maui lutte économiquement, l Autorité du Tourisme du Hawai‘i continue d'inciter les visiteurs à revenir sur l'île, croyant que leur présence peut aider à restaurer la sécurité de l'emploi et financière des résidents. (contient : "tourisme", "Maui")

Lire aussi: