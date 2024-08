20:15, Das Erste, Le Chaos de l'Amour, Comédie

- Le mercredi, la télévision propose des suggestions.

Gretta (Anna Hartwich) est tristement célèbre pour sa malhonnêteté en tant que secrétaire de lycée. Elle est également bruyante, impulsive et imprévisible. Alexander (Tobias Moretti) est un boucher qui se débat mais qui est secrètement un fan de musique et un intellectuel, toujours soucieux de son ordre de vie. À un arrêt de bus, sans raison apparente, elle lui plante un baiser dans le cou. Était-ce une erreur ou un coup calculé ? Quoi qu'il en soit, c'est le point de départ d'une histoire d'amour électrique que ni l'un ni l'autre n'avait prévue cinq minutes plus tôt.

20:15, Sat.1, La Grande Quête du Meilleur Amateur Pâtissier, Émission de Cuisine

Qui sera le meilleur amateur pâtissier de l'Allemagne en 2024 ? Pour le découvrir, les concurrents doivent impressionner les juges avec leur recette préférée personnelle lors de la première tâche. Le premier défi technique commence avec un classique favori, le gâteau Esterházy. Dans la dernière tâche, il s'agit de créer un autoportrait unique en gâteau.

20:15, kabel eins, Rogue One : L'Histoire Secrète de Star Wars, Film de Science-Fiction

Galen Erso (Mads Mikkelsen), un spécialiste des armes, se retire sur une planète isolée avec sa femme et sa fille Jyn (Felicity Jones). Cependant, l'Empire a réussi à le retrouver et l'a forcé à construire l'Étoile de la Mort. Jyn parvient à s'échapper et rejoint un groupe de rebelles. Pourront-ils mettre fin à la construction de l ultimate superarme ?

20:15, RTL, Je suis une Légende - Le Grand Showdown de la Jungle, Émission de Téléréalité

Alors que Marvel a ses Avengers et DC a sa Ligue de Justice, RTL révèle ses légendes de la jungle : pour célébrer le 20ème anniversaire de "IBeS", le camp de la jungle se déplace en Afrique du Sud pour la première fois en été. Treize anciens stars de la jungle reviennent pour vivre l'aventure du "camp de la jungle". Qui conquerra les défis difficiles, partagera des moments émotionnels autour du feu de camp et montrera une véritable résilience ?

20:15, ZDFneo, Wilsberg : L'Héritage Inattendu, Policier

Wilsberg (Jonas Nay) se rend sur l'île de Norderney pour aider Tessa Tilker (Doreen Rauchnitz), une avocate de Bielefeld qui a besoin de son expertise en droit de l'héritage. Wilsberg n'a aucun scrupule à profiter d'un vacances bien rémunérées, même si sa partenaire de voyage Tessa a le cœur brisé et peut être un peu sensible. Mais sur l'île, ce n'est pas seulement la présence de l'inspecteur Brockhorst (Patrick Wetscherek) dans le même hôtel qui éveillera ses soupçons. Les enfants et la secrétaire du défunt se comportent également bizarrement dans le litige successoral.

