Le mentor de Baltimore, Joe D'Alessandris, est décédé à 70 ans.

Récemment, l'équipe a annoncé que D'Alessandris avait été hospitalisé en raison d'une grave maladie et nécessiterait un traitement prolongé. John Harbaugh, l'entraîneur-chef des Ravens, a révélé que D'Alessandris avait subi une intervention chirurgicale plus tôt cet été et que des complications étaient survenues.

D'Alessandris fait partie des Ravens depuis 2017, avec une carrière d'entraîneur s'étalant sur 45 ans. Son parcours comprend des passages dans la Ligue de football canadien, la World League et le football universitaire, avant de passer à la NFL. Il a servi comme entraîneur adjoint des Kansas City Chiefs, des Buffalo Bills et des Chargers de San Diego (actuellement les Los Angeles Chargers) avant de rejoindre Baltimore.

Dans un communiqué publié dimanche, Harbaugh a exprimé ses sentiments en déclarant : "L'entraîneur 'Joe D' était un homme d'intégrité et de foi. Il nous a tous améliorés. Il était notre lecteur pendant la messe de l'équipe et était adoré par tous ici. C'était un excellent entraîneur et un homme bien - le genre de personne dont on est fier d'être ami. Je le respectais, l'aimais et le regretterai, car 'Joe D' était une source de joie."

Par la suite, les Ravens ont embauché George Warhop pour assumer le rôle de D'Alessandris à titre intérimaire.

Ce jour triste pour les Baltimore Ravens, leur directeur général, Eric DeCosta, a partagé ses sentiments en déclarant : "Aujourd'hui est un jour de deuil pour les Baltimore Ravens. 'Joe D' était un roc, un grand entraîneur et une meilleure personne encore. Il se souciait passionnément de l'équipe, démontrant un désir inébranlable de réussir tout en montrant un véritable affection pour ses joueurs. Je chéris nos conversations sur le football et la vie.

"Je me souviendrai toujours de me tenir aux côtés de Joe sur le terrain d'entraînement, en l'observant de près avec ses joueurs. L'entraîneur était l'incarnation d'un enseignant et d'un ami, et je le regretterai profondément. Nos pensées et prières vont aux filles de Joe et à sa famille, ainsi qu'à tous ceux que l'esprit extraordinaire de Joe a touchés."

Malgré ses problèmes de santé, la passion de D'Alessandris pour le sport est restée intacte, offrant souvent des aperçus et des conseils à ses collègues entraîneurs à l'hôpital.

À son retour, D'Alessandris a exprimé son désir de revenir au sport qu'il aime, promettant de continuer à inspirer son équipe et à partager sa richesse de connaissances.

Lire aussi: