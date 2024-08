- Le même nombre de noyades à Hambourg que la même période l'an dernier

En Allemagne, dix personnes ont péri dans les eaux en juillet dernier, un chiffre similaire à celui de l'année précédente. Selon l'Association allemande de sauvetage (DLRG), ces décès ont eu lieu dans un fleuve, un canal, un lac, un port ou une piscine. Huit hommes et une femme ont perdu la vie. Dans un cas, le sexe de la victime n'a pas été précisé.

Au niveau national, au moins 253 hommes et femmes ont péri de janvier à juillet, selon une statistique de la DLRG. Cela représente 35 personnes de plus qu'à la même période l'an dernier. "Avec un été plus constant, encore plus de vies auraient probablement été perdues", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt, lors de la présentation des chiffres à Düsseldorf. "Malheureusement, de nombreuses personnes ne pensent pas suffisamment à leur propre sécurité, ne prennent pas de précautions et surestiment leurs capacités."

La DLRG est apparemment la plus grande organisation de sauvetage aquatique du monde, avec plus de 1,9 million de membres et de partisans.

Les hommes et les garçons contribuent considérablement aux statistiques de noyades, car huit hommes et un garçon figuraient parmi les victimes à Hambourg cette année. Au niveau national, la DLRG a rapporté qu'au moins 130 hommes et garçons ont péri de janvier à juillet.

