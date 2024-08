- Le mélange de "Tater" et de "Wilsberg"?

Un crossover des séries policières "Wilsberg" (ZDF) et "Tatort" (ARD) dans les rues de Münster serait probablement un véritable succès d'audience, selon le détective de télévision Leonard Lansink. "Nous diffuserons une partie samedi pendant le créneau horaire de 'Wilsberg' avec des acteurs de 'Tatort', et l'autre partie dimanche avec des acteurs de 'Wilsberg'", a suggéré l'acteur principal de "Wilsberg" lors d'une interview avec les "Westfälischen Nachrichten". "Nous appellerons la première partie 'Guerre de 30 ans' et la deuxième partie 'Paix westphalienne'."

Lansink pense que les chiffres d'audience seraient très élevés, mais ils ont besoin d'une idée convaincante. Pour tout scénariste, il serait un défi de faire tenir tous les personnages forts des deux émissions dans un épisode de 90 minutes.

Lansink a déjà quelques idées pour l'intrigue policière : Wilsberg, qui est à la fois détective et libraire, a vendu une série de manuels de pathologie médico-légale à Professor Karl-Friedrich Boerne, le médecin légiste de "Tatort" de Münster. Cependant, il n'y a pas de trace de paiement. Wilsberg, toujours à court d'argent, demande à Boerne de régler la dette.

Wilsberg pourrait-il gérer le professeur arrogant ? Lansink dit : "Wilsberg est plus comme Thiel, terre-à-terre, pas prétentieux. Il gérerait Boerne professionnellement."

Les séries policières se déroulant à Münster sont des classiques de la télévision. "Wilsberg", avec Leonard Lansink en tant que détective et libraire Georg Wilsberg, Oliver Korittke en tant qu'Ekkehardt "Ekki" Talkötter et Rita Russek en tant que commissaire Anna Springer, est diffusée sur la Deuxième Chaîne depuis 1995 et attire régulièrement plus de sept millions de téléspectateurs.

Le "Tatort" de Münster, avec les détectives Thiel (Axel Prahl) et Boerne (Jan Josef Liefers), a commencé en 2002 sur la Première Chaîne et attire régulièrement autour de 12 millions de téléspectateurs. C'est le "Tatort" le plus réussi.

Lansink a déclaré : "Je trouve le 'Tatort' de Münster hilarant. Les acteurs fantastiques se donnent vraiment du fil à retordre." Les "Westfälischen Nachrichten" avaient demandé à Lansink de souhaiter un joyeux anniversaire à Jan Josef Liefers pour ses 60 ans le 8 août.

La ARD, en tant que diffuseur de la série "Tatort" à succès mettant en scène Thiel et Boerne, serait certainement impliquée dans la coordination de l'épisode crossover avec "Wilsberg". La suggestion de Lansink d'avoir des acteurs de "Wilsberg" dans la première partie intitulée "Guerre de 30 ans" et des acteurs de "Tatort" dans la deuxième partie nommée "Paix westphalienne" suggère une collaboration entre les deux équipes liées à la ARD.

