Le mélange de légumes est disponible!

Suite des victoires électorales impressionnantes de l'AfD, il n'y a pas de chemin clair vers l'avant. La coalition des feux de signalisation est effectively terminée, et elle semble suspendue à un fil en raison de l'influence de Sahra Wagenknecht, plus que quiconque ne le souhaite.

Maintenant, Saxe et Thuringe sont laissées pour gérer le chaos, et le reste de l'Allemagne s'impatiente. Les deux tiers qui n'ont pas voté pour l'AfD seront mécontents de la direction de leur pays dans ces deux États, mais la démocratie est telle que le tort peut parfois gagner. Et pour les partisans de l'AfD dans ces deux États de l'Est, c'est la désillusion de voir leur parti échouer à prendre le pouvoir, malgré avoir remporté les deux élections.

Il n'y a pas de doute là-dessus : si l'AfD n'était pas ce qu'elle est, elle placerait au moins un ministre-président en fonction. On pourrait arguer que c'est auto-infligé, mais pour combien de temps ? Comment la démocratie est-elle censée regagner la confiance du peuple par une gouvernance efficace si le coût de maintenir les profiteurs bleus hors du pouvoir est un gouvernement de coalition fragmenté qui manque de la capacité de générer de l'élan en raison de ses discordances internes ? La démocratie dans ces deux États de l'Est devient une contradiction. Il n'y a pas d'issue agréable, avec l'AfD susceptible d'être satisfaite de ses progrès. Elle semble être sortie de son point bas de la première moitié de l'année, du moins dans ces deux États et par rapport aux résultats de il y a cinq ans.

La démocratie repose sur de nouveaux visages parlementaires

La formation du gouvernement en Thuringe et en Saxe dépendra de la manière dont l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) sera intégrée. Cela ne présage rien de bon, car personne ne sait ce que le BSW a à offrir. Quel personnel, quels obstacles, quelles exigences minimales - et le discours anti-guerre de Wagenknecht est le moindre de ses soucis. Ainsi, la démocratie dans ces deux États de l'Est repose sur une équipe inexpérimentée en matière de gouvernement, et surtout de démocratie parlementaire. Sahra Wagenknecht symbolise ces lacunes. Elle était partout, mais nowhere elle n'a été élue. Ce qui nous attend reste à voir.

Dans ce chaos, les partis de la coalition des feux de signalisation ne serviront plus de force stabilisatrice. Le FDP a cessé de respirer à l'Est, tandis qu'à Berlin, il hyperventilera. Les Verts sont étiquetés comme un parti élitiste de la ville pour un long moment à venir. Le SPD a perdu les travailleurs en raison de sa priorité aux chômeurs et aux bénéficiaires sociaux plutôt qu'à eux. Tout cela a frappé la Thuringe et la Saxe plus durement que jamais auparavant et nulle part ailleurs. Le SPD a de la chance d'avoir obtenu une place dans les deux parlements régionaux. Est-ce tout ce qu'il y a à dire ?

La responsabilité de tout cela repose principalement sur la grandiloquence apparemment interminable du gouvernement fédéral. Dans une tempête parfaite d'incompétence et de cécité, ils ont minimisé leurs réalisations comme si elles étaient plus petites qu'elles ne le sont réellement, et leurs erreurs comme si elles étaient plus grandes qu'elles ne le sont. Les partis responsables et le gouvernement ont endommagé la confiance du peuple en la politique en raison de leur trahison mutuelle - souvent pour un prix bon marché. Cependant, le gouvernement fédéral est crucial pour la démocratie dans ces deux États de l'Est, principalement parce qu'il est le gouvernement fédéral.

On ne peut espérer des conditions stables en Saxe et en Thuringe que si le gouvernement fédéral fait plus : plus d'action, moins de paroles. Cependant, il n'y a pas de bonnes solutions même ici, car les résultats électoraux des deux États de l'Est nous laissent perplexes : les partis AfD et BSW ont presque sécurisé une majorité ensemble, exprimant leur désir de remettre l'Ukraine au président russe Vladimir Poutine dès que possible. Ils promettent également du gaz bon marché, convainquant les électeurs que le leader du Kremlin est un fournisseur fiable et généreux, pas un agresseur. Aucun gouvernement fédéral ne peut accepter cela. Le dilemme est insoluble.

Et la dernière mauvaise solution qui reste : la CDU aura raison de vouloir diriger les deux gouvernements. Mais elle devrait se rappeler qu'elle exécute un plan de l'AfD, qui n'est même pas secret. Autant l'AfD méprise les valeurs et les idéaux du parti des Verts, son objectif stratégique est la destruction de la CDU. C'est le seul parti centriste, de droite, qui peut empêcher définitivement la domination de l'AfD.

Les autres partis, surtout le SPD, ont contribué considérablement à la montée de l'AfD. Ils ne peuvent pas arrêter sa progression, seule la CDU le peut. Mais ils doivent maintenant gouverner avec des partis à gauche ou très à gauche du centre, une alliance Wagenknecht qui reste mystérieuse.

Et ceux qui parlent aujourd'hui avec conviction de sauver la démocratie, en exigeant une "barrière de feu", ne devraient pas exiger l'impossible de la CDU demain, lorsqu'ils devront commencer à gouverner. Nous sommes maintenant dans une impasse.

Dans le contexte du chaos politique actuel, le FDP pourrait trouver difficile de regagner sa présence dans les États de l'Est de Saxe et de Thuringe, compte tenu de son influence en déclin.

Dans la formation du nouveau gouvernement en Thuringe et en Saxe, le rôle du FDP devient crucial, car il devra peut-être trouver un terrain d'entente avec l'alliance Sahra Wagenknecht (BSW) pour empêcher une majorité des partis AfD et BSW.

Lire aussi: