Le meilleur régime alimentaire de 2024 a fait ses preuves en matière de santé globale

Le régime méditerranéen s'est également classé premier dans les catégories suivantes : le régime le plus facile à suivre, le meilleur régime familial, le meilleur régime pour une alimentation saine et le meilleur régime pour le diabète, les os et les articulations et une alimentation saine pour le cœur, selon le rapport.

Le régime DASH (dietary approaches to stop hypertension) a remporté la deuxième place, tandis que le régime MIND (Mediterranean-DASH intervention for neurodegenerative delay) s'est classé troisième sur la liste des 30 régimes. Les trois meilleurs régimes sont à base de plantes et privilégient les fruits et légumes, les céréales complètes, les haricots et les graines.

Le comité d'attribution, composé de 43 experts en nutrition, a évalué pour la première fois le régime végétalien, qui a remporté la troisième place dans la catégorie des meilleurs régimes à base de plantes. Parmi les autres régimes nouvellement évalués pour 2024 figurent le régime Dukan (28 des 30 meilleurs régimes globaux), le régime Herbalife Nutrition (29 des 30 régimes), le régime HMR (Health Management Resources) (21 des 30 régimes) et sa marque sœur, Profile Plan (19 des 30 régimes), ainsi que le régime Plantstrong (anciennement Engine 2), qui s'est classé 15e dans la catégorie des meilleurs régimes globaux.

"Le monde des régimes et de la nutrition peut être accablant et rempli d'informations erronées et d'allégations inexactes en matière de santé", a déclaré Gretel Schueller, rédactrice en chef de la rubrique santé de U.S. News & World Report, dans un courrier électronique.

"C'est pourquoi U.S. News fait le travail pour ses utilisateurs, en recueillant les avis d'experts médicaux et nutritionnels reconnus au niveau national, afin de déterminer quels sont les régimes les plus complets sur le plan nutritionnel, les plus faciles à suivre et les plus propices à un mode de vie sain sur le long terme.

Qu'est-ce qu'un régime méditerranéen ?

Des études ont montré que le régime méditerranéen peut réduire le risque de diabète, d'hypercholestérolémie, de démence, de perte de mémoire, de dépression et de cancer du sein. Ce régime, qui est davantage un style d'alimentation qu'un régime restrictif, a également été associé à des os plus solides, à un cœur en meilleure santé et à une vie plus longue.

Le régime se caractérise par une cuisine simple, à base de plantes, où la majorité des repas est constituée de fruits et de légumes, de céréales complètes, de haricots et de graines, de quelques noix et d'une grande quantité d'huile d'olive extra-vierge. Les matières grasses autres que l'huile d'olive, comme le beurre, sont rarement consommées, voire pas du tout, et le sucre et les aliments raffinés sont réservés aux occasions spéciales.

La viande rouge est utilisée avec parcimonie, généralement pour parfumer un plat. La consommation de poissons gras, riches en acides gras oméga-3, est encouragée, tandis que les œufs, les produits laitiers et la volaille sont consommés en portions beaucoup plus petites que dans le régime occidental traditionnel.

Les interactions sociales pendant les repas et l'exercice physique sont les pierres angulaires du style alimentaire méditerranéen. Les changements de mode de vie qui font partie du régime comprennent les repas avec les amis et la famille, la socialisation pendant les repas, la consommation consciente des aliments préférés et la pratique de mouvements et d'exercices physiques en pleine conscience.

Classé dernier par les experts

La dernière place de la liste des 30 meilleurs régimes est occupée par le régime crudivore, qui recommande de manger des aliments qui n'ont pas été "cuits, transformés, passés au micro-ondes, irradiés, génétiquement modifiés ou exposés à des pesticides ou à des herbicides", selon le rapport.

Bien que ces caractéristiques puissent sembler saines, le régime est trop restrictif sur le plan nutritionnel et peut être dangereux pour certaines personnes, selon le site web U.S. News & World Report. En fait, la cuisson de certains aliments "permet une plus grande variété et augmente l'apport en protéines et autres nutriments essentiels", a déclaré le Dr Vanita Rahman, médecin interne et directeur du Barnard Medical Center à Washington, DC.

"La façon la plus sûre et la plus saine de consommer des aliments crus est de le faire dans le cadre d'un régime à base d' aliments entiers et de plantes, riche en fruits et légumes crus, et en lentilles, haricots, céréales et légumes cuits", a déclaré Vanita Rahman dans l'évaluation du site web.

Le populaire régime céto est arrivé en 25e position dans le classement général, mais a obtenu la première place dans la catégorie des meilleurs régimes amaigrissants rapides, selon le rapport. Toutefois, les experts estiment que ce régime, qui consiste à limiter les glucides à environ 20 par jour, est trop restrictif pour être suivi sur le long terme.

"Je vois beaucoup de gens qui suivent le régime céto lorsqu'ils veulent perdre du poids et qui l'abandonnent lorsqu'ils n'y arrivent plus. Il est difficile de s'en tenir à ce régime, et de nombreuses personnes ne suivent pas un régime céto mais un régime pauvre en glucides", a déclaré Amanda Sauceda, diététicienne agréée et membre du panel, dans une évaluation publiée sur le site U.S. News & World Report.

Les personnes souffrant de problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux et de certains types de cancer ne devraient pas suivre ce régime, selon le rapport. Les enfants qui n'ont pas reçu l'ordre d'un médecin de perdre du poids, les femmes enceintes et les athlètes de haut niveau ne devraient pas non plus suivre le régime céto.

Une analyse d'études réalisée en 2023 a révélé que le fait de suivre un régime céto pendant plus de deux ans pouvait entraîner un déclin cognitif, des carences nutritionnelles, des calculs rénaux, des maladies cardiaques et une perte de masse musculaire.

