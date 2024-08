- Le meilleur fleuriste de Saxe-Anhalt participe au championnat

Avec des couleurs et des formes uniques, Diana Tröger, la meilleure fleuriste de Saxe-Anhalt, vise à surpasser la concurrence lors du Championnat allemand de floristique à Berlin ce week-end. "J'ai les mains qui tremblent à nouveau, comme je ne les ai pas eues depuis longtemps", déclare la quadragénaire de Halle avant le début de la compétition à Berlin. Tant qu'elle ne finit pas dernière, elle sera satisfaite. Tout ce qui vient en plus serait une agréable surprise. Neuf finalistes de différents États fédéral présenteront la riche variété de leur artisanat et créeront des chefs-d'œuvre floraux en direct devant le public jusqu'à samedi.

Les Fleurs comme Message de Paix

Le thème de cette année est "Paix". Les participants sont invités à créer un message d'unité, d'harmonie et d'espoir à travers le langage des fleurs. Tröger a déjà élaboré un plan précis mais ne veut pas en rivel les détails à l'avance. "Les fleurs représentent généralement la joie et le respect mutuel. On n'offre pas de fleurs à quelqu'un qu'on n'aime pas", explique Tröger. Avec une sélection de couleurs judicieuse, le thème peut être facilement compris et mis en œuvre.

Tröger a consacré environ 700 à 800 heures à la préparation, au calcul et à la taille des plantes. "C'est un matériau vivant. Même si je commande la même chose 30 fois, je n'aurai jamais la même livraison", dit-elle. Cette fois-ci n'a pas fait exception : certaines des plantes commandées n'étaient pas dans la livraison récemment arrivée, et d'autres ne répondaient pas aux normes de qualité requises. "C'est pourquoi la préparation est si cruciale. Chaque feuille doit être inspectée de près", souligne Tröger.

Créativité sous pression

Outre le thème principal de "Paix", Tröger attend avec impatience la fameuse tâche surprise, où les participants doivent faire preuve de leurs compétences sous pression. "On ouvre une boîte, on a 30 minutes pour réfléchir, puis 120 minutes pour résoudre la tâche", explique-t-elle. En participant au Championnat allemand, Tröger ne veut pas seulement performer au mieux, mais aussi mettre en valeur la profession de fleuriste et montrer le potentiel créatif de cet artisanat.

