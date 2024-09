Le meilleur briseur du monde décerné au Raygun de la Star Olympique par l'Organisation sportive de surveillance

La danseuse de 37 ans a remporté la première place dans la dernière catégorie féminine présentée par la Fédération mondiale de danse sportive (WDSF), l'organisation chargée de gérer le breaking et d'autres sports de danse.

Les performances de Raygun lors de ses encounters olympiques contre des breakers des États-Unis, de France et de Lituanie en août n'ont pas rapporté de points, entraînant des défaites de 0-18 dans tous les tours.

Cependant, Raygun a remporté la médaille d'or aux Championnats d'Océanie WDSF 2023, lui rapportant 1 000 points de classement et la propulsant à la première place, qu'elle partage avec la Japonaise B-Girl Riko. La victoire de Raygun aux Championnats d'Océanie a également sécurisé sa place à Paris.

Intéressant, aucun des medalistes olympiques B-Girl n'est inclus dans le top 10. La Japonaise Ami, la Lituanienne Nicka et la Chinoise 671 ont remporté respectivement les médailles d'or, d'argent et de bronze.

Le mardi, la WDSF a clarifié que leurs classements sont mis à jour en fonction des quatre meilleures performances de chaque athlète au cours des 12 derniers mois. Les points accumulés lors de ces compétitions restent valables pendant 52 semaines à compter de la date de l'événement.

La WDSF a également confirmé que les événements de qualification olympique de Shanghai et Budapest, ainsi que les Jeux de Paris, n'ont pas contribué à la liste de classements en raison des quotas athlétiques limités. De plus, ils ont acknowledging that events that typically grant ranking points were suspended to allow competitors to focus on Olympic preparation.

“Conformément au système de qualification olympique, les événements de classement n'ont pas été organisés entre le 31 décembre 2023 et les Jeux olympiques de Paris. Ce calendrier stratégique a permis aux athlètes de se concentrer uniquement sur la dernière phase de leur qualification olympique sans la pression supplémentaire d'autres événements de classement.

“À la fin des Jeux de Paris, de nombreux résultats de classement ont été invalidés, ce qui a conduit à la situation actuelle où de nombreux athlètes n'ont qu'une seule performance contribuant à leur classement.”

La WDSF suggère que ces classements actuels devraient être évalués conjointement avec des résultats plus récents et qu'ils évolueront lorsque le prochain lot de points sur 12 mois expirera et que la World Series Breaking for Gold sera organisée à Shanghai en octobre.

Raygun a attiré l'attention du monde entier avec sa routine inhabituelle aux Jeux olympiques, portant le survêtement vert et or de l'Australie et exécutant des mouvements tels qu'un saut de kangourou, un saut arrière et diverses contorsions corporelles en étant couchée ou rampant sur le sol.

Elle a été critiquée en ligne pour sa performance, un utilisateur des réseaux sociaux, anciennement connu sous le nom de Twitter's X, qualifiant ses routines de "ridiculement drôles", tandis qu'un autre remettait en question sa qualification pour en être arrivée là.

Des célébrités ont également réagi, la chanteuse Adele se demandant si c'était une "blague" lors de son spectacle à Munich, tandis que l'actrice Rachel Dratch imitait certains des mouvements sur “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Raygun, qui est professeur à l'université, a présenté des excuses à la communauté de breaking pour la controverse qu'elle a suscitée avec sa performance, mais a reçu le soutien de certains au sein du sport.

“Il s'agit simplement deoriginalité et d'introduire quelque chose de frais sur la table, représentatif de votre pays ou région”, a déclaré Martin Gilian, le principal juge de breaking aux Jeux olympiques.

“Elle a introduit des mouvements uniques, qui ont pu être amusants ou divertissants pour certains, mais pour nous, elle a simplement représenté le breaking et le hip-hop. Elle a essayé d'être originale et d'apporter quelque chose de nouveau sur la table. De notre point de vue, il n'y avait rien de remarquablement surprenant.”

Raygun a décrit la réaction en ligne comme “dévastatrice” mais reste positive quant à l'ensemble de l'expérience.

“J'étais pleinement consciente que je perdrais et que les gens ne comprendraient pas mon style ou ma méthode”, a-t-elle expliqué lors d'une interview avec l'émission d'actualités australienne The Project. “Les chances étaient contre moi, c'est certain.

“Irait plutôt me concentrer sur les réponses positives et la joie que j'ai apportée aux gens, plutôt que de m'attarder sur la négativité. Il s'agit simplement de sortir, de s'amuser et de donner le meilleur de soi-même, malgré les revers.”

Le breaking a fait ses débuts olympiques aux Jeux de Paris 2024 mais ne sera pas inclus aux Jeux de Los Angeles en 2028.

CNN's George Ramsay et Catherine Nicholls ont contribué à ce rapport.

Lire aussi: