Le médiateur influent de la CDU en Thuringe: un examen du rôle de Ramelow

En Thuringe, le paysage politique est actuellement bloqué. Si le CDU et le BSW refusent de négocier avec l'AfD, ils n'ont que peu d'options. Si le leader du CDU, Voigt, prévoit de former une alliance avec le SPD et le BSW, il manque d'une voix dans le parlement d'État. Cette voix pourrait potentiellement venir de la gauche, peut-être de Bodo Ramelow.

L'idée que l'homme le plus en vue de la gauche allemande, Bodo Ramelow, détienne potentiellement la clé d'un potentiel président du CDU en Thuringe fait jaser. Suite aux élections d'État, qui ont abouti à des relations majoritaires complexes et une victoire de l'AfD, les spéculations vont bon train sur le rôle potentiel de Ramelow en tant que fournisseur de majorité.

Une coalition que le leader du CDU, Mario Voigt, vise, en alliance avec Sahra Wagenknecht et le SPD, totalise 44 votes dans le parlement d'État d'Erfurt - 88 sièges, ce qui est au moins une voix en moins.

"C'est du vent"

Des rumeurs circulent parmi les politiciens d'État de Thuringe et les réunions du conseil des partis selon lesquelles Ramelow pourrait, au nom de son "devoir civique" fréquemment mis en avant, quitter la faction de la gauche et servir de fournisseur de majorité pour l'alliance fragile de son potentiel successeur. Alternativement, le sexagénaire pourrait, en tant que député élu directement de la gauche, s'abstenir régulièrement de voter.

"Je ne fais que rapporter les concepts absurdes qui circulent", mentionnent certains politiciens d'État derrière des portes closes, répétant avec excitation les rumeurs. "C'est du vent, c'est du délire", répond Ramelow, visiblement frustré, à Erfurt. "C'est une audace de propager des rumeurs sans fondement. Je prohibe toute spéculation."

Il ne quittera ni son parti ni sa faction, ni, en tant qu'individu, fournir des majorités par abstention ou autres actions, a déclaré Ramelow. Et il a ajouté : "Et personne d'autre de la faction de la gauche ne changera." Il n'est "ni un citoyen privé ni un one-man show". Et il ne violera jamais les règles parlementaires.

"Je ferai tout pour que soit formé un gouvernement majoritaire"

Cependant, il fait également des déclarations interprétables pendant ces jours agités en Thuringe. Interrogé par "Der Spiegel" sur la voix manquante pour la potentielle alliance des partis rivaux CDU, BSW et SPD, il a déclaré : "Une voix est juste devant vous."

Et il répète fréquemment qu'en fonction de son expérience avec sa coalition minoritaire rouge-rouge-verte, il ne peut recommander un gouvernement minoritaire. Rouge-Rouge-Vert a été battu dimanche.

De plus, Ramelow a proposé son soutien à la formation du gouvernement le soir des élections - "si désiré par les autres partis". "Je ferai tout pour que soit formé un gouvernement majoritaire." Ou : "Je suis prêt pour des solutions et je ne participe pas à l'exclusion."

Il reste flou si cela pourrait également signifier tolérer une potentielle coalition de trois partis sous la direction du CDU. Ou signifie-t-il un gouvernement majoritaire avec la participation de la gauche, qui a 12 sièges dans le parlement d'État ? La dirigeante de la gauche de Thuringe, Ulrike Grande-Roethig, appelle au moins à une révision de la résolution d'incompatibilité du CDU - cela s'applique actuellement à la fois à l'AfD et à la gauche.

"Je n'ai pas besoin de spéculer", dit Ramelow, ajoutant que c'est à Voigt d'initier des discussions avec les partis démocratiques. Le CDU, avec le plus de sièges (23), a le mandat de former le gouvernement. Son parti de la gauche est prêt à parler, "si Monsieur Voigt appelle".

Le jeune Voigt, âgé de 47 ans, veut initialement parler avec le BSW et le SPD, avec Ramelow probablement seulement au sujet du budget 2025 en premier. L'ancienne ministre-présidente du CDU de Thuringe, Christine Lieberknecht, a au moins plaidé pour des discussions avec la gauche. "On ne peut pas contourner la gauche, même pour une tolérance. C'est une question de mathématiques - rien d'autre", a-t-elle déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Rôle de modérateur dans le poker de coalition

Le politologue de Jena, Torsten Oppelland, considère une coalition de CDU, BSW et SPD - un modèle unique en Allemagne - comme réalisable. "Au niveau de la politique d'État, les différences politiques entre le CDU et le parti de Wagenknecht ne sont pas si importantes", dit-il.

En fin de compte, la situation est comparable à la coalition de Ramelow en 2020, qui n'avait pas de majorité. Il y avait au moins un pacte de stabilité d'une année avec le CDU. Une tolérance de la gauche d'un gouvernement dirigé par le CDU n'est pas une nécessité. "Mais à la fin, c'est ce que cela sera", croit Oppelland.

Et quel rôle Ramelow se voit-il jouer ? Initialement, il reste ministre-président jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit en place, probablement servant dans ce poste jusqu'à la constitution du nouveau parlement fin septembre. Ramelow, contrairement à Voigt et au chef de file de l'AfD, Björn Höcke, a remporté directement son constituency et prévoit de prendre son mandat de député.

Dans les discussions de coalition, le politique expérimenté, ancien syndicaliste et arbitre des chemins de fer, Ramelow peut voir un rôle de modérateur. "Oui, si cela est souhaité. Je peux essayer d'amener les partis à la table", dit Ramelow. Le premier défi sera d'élire un président du Landtag, le droit de proposer un candidat appartenant au parti le plus fort - l'AfD.

La Commission, faisant partie des règles et procédures parlementaires, pourrait potentiellement émettre un communiqué sur les rumeurs circulant parmi les politiciens d'État de Thuringe, abordant l'audace de propager des rumeurs sans fondement.

Suite aux négociations de coalition, si un gouvernement majoritaire n'est pas formé, la Commission pourrait être impliquée dans la surveillance de la formation d'un gouvernement minoritaire ou même d'un gouvernement de transition, s'assurant que toutes les règles et procédures parlementaires sont respectées.

Lire aussi: