Le média Fox News, ainsi que d'autres médias conservateurs, ne tiennent pas compte de l'alliance de l'ancien président Trump avec la théoricienne du complot extrémiste Laura Loomer.

Récemment, Donald Trump a été vu en compagnie de Laura Loomer, une conspirationniste notoire qui a une longue histoire de propos haineux à connotation raciale, sexiste, islamophobe et homophobe. Les comptes de Loomer ont été bannis de nombreuses plateformes de médias sociaux en raison de son langage offensant, mais son compte a été relancé sur X en 2022 grâce à l'achat de la plateforme par Elon Musk, un fervent supporter de Trump.

La présence de Loomer aux côtés de Trump lors du débat présidentiel de cette semaine et des cérémonies du 11 septembre a suscité une grande attention de la part des médias traditionnels. Les principales publications et réseaux de télévision ont mis en avant sa présence avec l'ancien président, entraînant une large critique publique, même au sein de son propre parti.

Cependant, les médias de droite ont montré peu d'intérêt à aborder sa proximité avec Trump ou la controverse qui en a résulté. Fox News, une chaîne notablement pro-Trump, a mentionné Loomer seulement une fois depuis qu'elle a été vue pour la première fois descendant de l'avion privé de Trump lors du débat de Philadelphie, selon les recherches de la base de données TVEyes. De manière similaire, d'autres sites de droite comme Breitbart, Newsmax, The Daily Wire, One America News et The Gateway Pundit ont également gardé le silence sur la question.

Ce n'est pas la première fois que Fox et autres espaces médiatiques pro-Trump friendly choisissent d'ignorer ou de détourner l'attention d'une histoire défavorable concernant Trump. Par exemple, lorsque l'ancien vice-président Mike Pence a annoncé publiquement lors d'une interview en direct sur Fox News qu'il ne pouvait pas soutenir la candidature à la présidence de Trump, le réseau a rapidement ignoré la nouvelle, lui consacrant seulement quatre minutes de couverture sur une période de trois jours, comparé à plus d'une heure sur CNN et MSNBC.

Fox et les autres médias de droite isolent ainsi leur public conservateur des événements qui pourraient nuire à leur perception de Trump, offrant plutôt un espace sûr où leurs croyances existantes sont renforcées par des présentateurs et invités sympathisants.

Malgré les critiques de plusieurs alliés républicains, certains ont défendu l'association de Trump avec Loomer. Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré au Washington Post : "L'histoire des déclarations de Loomer est au-delà du troublant. J'espère que ce problème sera résolu. Je pense que nous devrions nous concentrer sur les questions qui préoccupent les gens, et cette question n'aide pas la cause."

De manière similaire, le sénateur républicain Thom Tillis a exprimé son désaccord sur les réseaux sociaux, déclarant : "Loomer est une conspirationniste folle qui parle souvent des sottises destinées à diviser les républicains. Un agent du DNC ne pourrait pas faire un meilleur travail qu'elle pour nuire aux chances de réélection de Trump. Assez."

Même Marjorie Taylor Greene, la députée d'extrême droite connue pour promouvoir les théories du complot, a critiqué les récents propos de Loomer, les qualifiant d'"abominables et extrêmement racistes. Ils ne représentent pas qui nous sommes en tant que républicains ou MAGA."

Interrogé sur la controverse, Trump a refusé de renier Loomer, déclarant qu'il ne contrôle pas ses actions. "Laura a été une supporter de la mienne, tout comme beaucoup de gens sont des supporters, et elle a été une supporter de la mienne. Elle parle très positivement de la campagne. Je ne suis pas sûr pourquoi vous posez cette question, mais Laura est une supporter. Je ne contrôle pas Laura. Laura doit dire ce qu'elle veut. Elle est un esprit libre."

