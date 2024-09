- Le médecin désigné met en œuvre des mesures pour dissuader les moustiques tigres.

Près de 2 000 moustiques ont été examinés par le département de santé du district de Mitte cette année, et pas un seul moustique tigre asiatique n'a été trouvé parmi eux. Au lieu de cela, ils ont repéré d'autres moustiques rayés que les gens pourraient ne pas reconnaître facilement, selon Lukas Murajda, un professionnel de la santé au département de santé du district de Mitte. Ce département surveille les populations potentielles de moustiques tigres asiatiques à Berlin depuis juillet 19.

Le moustique tigre asiatique, identifié comme Aedes albopictus, provient de régions tropicales et peut transporter une variété d'agents pathogènes tels que les virus dengue, chikungunya et Zika. Heureusement, aucun tel cas n'a été signalé en Allemagne pour le moment. Cependant, il existe certaines populations établies, même à Berlin, avec Treptow-Köpenick signalant des cas depuis plusieurs années maintenant, depuis 2021. Cela a conduit à un projet pilote pour lutter contre cette espèce invasive en 2023.

Seulement les femelles de cette espèce piquent.

Murajda préfère ne pas parler du projet de Treptow-Köpenick. Dans d'autres districts, des moustiques tigres asiatiques ont été repérés en petit nombre cette année : une femelle dans un cimetière de Charlottenburg et un mâle dans un jardin potager de Neukölln. Leur origine reste un mystère. Les femelles piquent en raison de leurs besoins en protéines pendant la période de ponte des œufs. L'année dernière, les moustiques tigres asiatiques ont été remarqués pour la première fois à la fin de l'été. "Il est trop tôt pour tirer des conclusions", dit Murajda, car la saison se prolonge généralement jusqu'à environ octobre.

Le district de Mitte utilise deux types de pièges, totalisant plusieurs douzaines. Le premier type, appelé GAT (piège gravide Aedes), se compose d'un pot avec de l'eau et des parties de plantes. Ces moustiques sont attirés par l'odeur nauséabonde du bouillon de plante, mais ils ne peuvent pas y accéder en raison d'un filet et se retrouvent coincés sur une bande collante en cherchant une sortie. Dans le deuxième piège, le BG Pro, les moustiques sont attirés par le CO2 et sont attirés dans le dispositif par un courant d'air doux à l'aide d'un ventilateur et d'une batterie.

"We can't stop their spread."

Murajda se prépare au pire scénario. "Je ne crois pas que nous puissions empêcher la propagation du moustique tigre asiatique", dit-il. Despite their unpleasant bite, they only become dangerous if they bite infected humans. "We're focusing on prevention", says Murajda. This includes informing the public.

Murajda's recommendation: avoid water accumulations, empty standing water once a week. "Even a bottle cap is enough." Also, wear light, loose, and long clothing and use anti-mosquito products. Chemical control measures should be a last resort after trying these methods.

The European Union has not reported any cases of Asian tiger mosquito-borne diseases due to the absence of the species in its territory, as confirmed by the health departments. Despite the Mitte district's efforts to monitor potential Asian tiger mosquito populations in Berlin, the presence of this invasive species remains a concern in other districts like Treptow-Köpenick.

