Un médecin palliatif est accusé d'avoir tué quatre patients à Berlin, avant de mettre le feu à leurs appartements. Selon la police et les procureurs qui ont annoncé cela mercredi, le professionnel de la santé, qui travaille pour un service de soins, aurait tenté de dissimuler ses actes en y mettant le feu. Il a été placé en détention depuis mardi.

Le suspect de 39 ans est soupçonné d'avoir commis ces actes dans les quartiers de Neukölln et de Plänterwald, selon les enquêteurs. Il est accusé d'avoir tué les patients dans leurs domiciles entre le 11 juin et le 24 juillet en utilisant une méthode inconnue, avant de mettre le feu. Il est poursuivi pour homicide dans quatre cas, un cas d'incendie criminel aggravé et trois cas de tentative d'incendie criminel aggravé.

Quatre femmes âgées décédées

Les victimes étaient âgées de 72 à 94 ans. Une femme de 87 ans a été ranimée par les pompiers mais est décédée à l'hôpital.

L'enquête sur les crimes présumés est menée par le [Parquet]. Le suspect est actuellement poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment homicide, incendie criminel aggravé et tentative d'incendie criminel aggravé.

