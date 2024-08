- Le médecin aurait tué quatre patients.

Un médecin de soins palliatifs de 39 ans est en détention, comme l'ont annoncé le parquet et la police. Il est suspecté de meurtre et d'incendie criminel. Le mobile de l'homme reste inconnu, a déclaré un porte-parole du parquet. Il est examiné s'il pourrait y avoir d'autres cas suspects.

Le médecin, selon le parquet, a été embauché au début de l'année dans l'équipe de soins palliatifs d'un service de soins infirmiers. Au cours de cette activité, il est suspecté d'avoir tué quatre patientes femmes dans leurs appartements entre le 11 juin et le 24 juillet de manière encore inconnue. Il aurait ensuite mis le feu aux appartements pour dissimuler les crimes, a-t-on appris.

Les victimes présumées sont quatre femmes âgées de 72 à 94 ans. Dans trois cas, l'homme a allumé un feu, et dans un cas, il s'est arrêté à une tentative d'incendie.

Tentative de dissimulation par incendie

Dans le cas d'une senior de 87 ans, que le suspect est suspecté d'avoir tuée le 11 juin à Berlin-Neukölln, les secours alertés ont pu inizialmente réanimer la femme. Elle est décédée plus tard à l'hôpital.

Le 8 juillet, il est suspecté d'avoir tué une femme de 76 ans dans son appartement à Neukölln. Ici, sa tentative d'allumer un feu a échoué. L'homme a ensuite informé les proches de la femme et a prétendu qu'il se tenait devant l'appartement et qu'elle ne réagissait pas à ses sonneries.

Une autre victime à Neukölln serait une patiente de 94 ans. Une femme de 72 ans est suspectée d'avoir été tuée par le médecin le 24 juillet dans le quartier de Berlin-Plänterwald.

Service de soins infirmiers de Berlin "profondément choqué"

L'arrestation de l'homme et son apparition devant un juge ont eu lieu mardi. Depuis, le médecin de 39 ans est en détention. Le médecin est de plus en plus au centre des investigations sur les incendies, a déclaré le porte-parole du parquet. Initialement, une enquête a été ouverte pour incendie criminel ayant entraîné la mort, et il y avait également un tuyau du service de soins infirmiers.

"Nous pouvons vous dire que l'ensemble de l'affaire nous est incompréhensible et nous sommes profondément choqués", a déclaré "Abendschau" de Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) en citant le service de soins infirmiers. La clarification complète des événements est maintenant la priorité absolue. "Et nous coopérons autant que possible avec les investigations du parquet."

Les appartements des victimes se trouvaientmostly in multi-family houses. Therefore, other residents were also affected by the fires, some of whom were injured.

The investigations into the background of the crimes are still in their early stages, according to the public prosecutor's office. So far, no valuable items are said to be missing from the apartments of the victims, the spokesperson for the public prosecutor's office said. The series of fires speaks against a killing on request. The exact cause of death also still has to be investigated, the spokesperson said.

Cas de meurtres répétés dans les soins

Dans le passé, d'autres cas de patients assassinés ont fait la une des journaux. À la fin avril, un ancien cardiologue de la Charité a été condamné à quatre ans de prison à Berlin parce que, selon la cour régionale, il avait tué deux patients gravement malades sur l'unité de soins intensifs cardiologique en 2021 et 2022 avec une surdose de médicaments. Le verdict n'est pas encore définitif. Le médecin et le parquet ont tous deux fait appel.

À Brême, un aide-soignant d'une maison de retraite a été condamné à la réclusion à perpétuité en avril pour meurtre et tentative de meurtre. La cour régionale de Brême a jugé qu'il cherchait la reconnaissance par ses actes. Le verdict n'est pas encore définitif. Le parquet suspecte qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes.

À Munich, une infirmière a été condamnée à la réclusion à perpétuité en mai 2023 pour deux meurtres et six tentatives de meurtre. Le 27 ans a admis en justice avoir tué deux patients âgés de 80 et 89 ans et avoir tenté de tuer trois autres. Son mobile, a-t-il déclaré, était de vouloir avoir la paix et le silence.

Le cas le plus connu est probablement celui de l'ancien infirmier Niels Högel. La cour régionale d'Oldenbourg l'a condamné en juin 2019 à la réclusion à perpétuité pour 85 meurtres, et a également déclaré la particulière gravité de sa culpabilité, équivalent à une interdiction de libération anticipée après 15 ans. Connu sous le nom de "l'Ange de la mort", Högel était accusé de 100 meurtres, ayant prétendument administré des médicaments mortels à ses victimes à volonté.

