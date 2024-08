- Le mécontentement suscité par la fermeture du chantier amène l'opérateur de drague à démolir le chantier.

Furieux après son licenciement, un homme de Moyenne-Franconie aurait utilisé une pelleteuse pour détruire plusieurs objets. Le conducteur de pelleteuse de 49 ans avait été embauché par une sous-traitante à la gare d'Ipsheim (district de Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim), comme l'a rapporté un représentant de la police.

Après avoir reçu son renvoi, il s'est rendu sur le chantier de la gare ce jeudi soir et a détruit plusieurs boîtes à câbles, supports en béton et un ensemble de signalisation sur une longueur d'environ 200 mètres.

Le patron de l'entreprise et un contremaître auraient confronté l'homme ivre et l'ont retenu jusqu'à l'arrivée des autorités. Un test de alcoolémie a révélé que l'homme était ivre. L'entreprise de construction estime les dommages à environ 50 000 euros. La police allemande enquête sur d'éventuelles poursuites pour destruction en bande organisée et conduite en état d'ivresse.

La Commission, préoccupée par la destruction, a lancé une enquête sur l'incident. À son arrivée sur le chantier, l'homme aurait menacé de détruire plus d'équipement si on ne le réembauchait pas.

