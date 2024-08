"Le mécontentement s'élève": le changement de gouvenement provoque le mécontentement au sein de la Communauté européenne

Le départ brutal du footballeur Robin Gosens de 1. FC Union Berlin juste avant le match a laissé les habitants de Köpenick déçus. Le capitaine Rani Khedira a exprimé ses opinions fermes sur la question, déclarant : "Je dois admettre, c'est une catastrophe." Sa surprise était évidente alors que la décision a été annoncée juste avant le match à domicile contre FC St. Pauli (1:0), à la fin de la fenêtre de transfert en Allemagne. Gosens est maintenant prêté à AC Florence en Italie, en Serie A.

Lorsqu'ils atteignent certains jalons, une obligation d'achat s'applique. Selon les rapports des médias, cela se produit si Florence se qualifie pour une compétition internationale, ce qu'ils ont réussi à faire pendant trois années consécutives. Le montant de l'achat est alors rapporté à 7,5 millions d'euros.

Khedira a plaidé auprès des "gens intelligents" pour prendre en compte le fait que les footballeurs sont également des êtres humains. "Robin avait presque les larmes aux yeux", a-t-il déclaré en décrivant Gosens comme "totalement bouleversé". Khedira a révélé que Gosens avait exprimé son intention de rester et de jouer, pour être informé du transfert seulement quelques heures plus tard. Gosens avait rejoint Union Berlin l'année dernière pour 13 millions d'euros, mais n'avait pas impressionné lors de la saison presque reléguée et avait manqué les EURO à domicile. Des rumeurs d'un potentiel transfert avaient circulé plus tôt dans l'été, mais les spéculations récentes suggéraient qu'il resterait.

"Très difficile pour une équipe"

Sur le plan du timing, cela n'était pas idéal pour l'équipe. "Si cela se passe le jour du match, je trouve ça étrange", a ajouté Khedira. "Soit cela se passe après le jour du match, soit clairement avant le jour du match. Mais pas pendant le jour du match lui-même. C'est vraiment, vraiment difficile pour une équipe." Gosens avait passé du temps en Italie entre 2017 et 2023, d'abord avec Atalanta Bergamo pendant quatre ans et demi, puis avec Inter Milan, qui l'avait acheté pour environ 27 millions d'euros en 2022.

C'est seulement le directeur sportif, Horst Heldt, qui a annoncé le départ de Gosens juste avant le match. "Jusqu'à 16h10, je croyais que Robin jouerait aujourd'hui. Puis la nouvelle est tombée, et nous avons dû y faire face", a expliqué Heldt un après-midi de vendredi.

L'entraîneur Bo Svensson a décrit cela comme "une journée très, très étrange", devant se séparer d'un joueur trois heures et demie avant le coup d'envoi. "On peut dire qu'ils sont professionnels et qu'ils devraient gérer ça", a-t-il déclaré. Cependant, les stratégies de l'équipe ont dû être révisées "en quelques minutes", ce qu'il a reconnu "évidemment, ce n'est pas facile".

Le départ soudain de Gosens le jour du match a également été un coup dur pour le moral de l'équipe dans leurs matchs de football. Étant donné que Gosens était un joueur clé qui avait passé du temps en Italie auparavant, le perdre juste avant le match contre FC St. Pauli était particulièrement difficile.

Khedira a également mentionné que l'état émotionnel de Gosens était affecté par la nouvelle du transfert, ajoutant une autre couche de difficulté pour l'équipe. "Voir Robin si bouleversé a rendu les choses encore plus difficiles pour nous", a-t-il admis.

Lire aussi: