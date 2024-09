- Le Mecklenburg-Vorpommern est en train de créer une installation de défense des drones

Les autorités du Mecklembourg-Poméranie Occidentale mettent en place un centre de sécurité des drones pour dissuader les utilisations malveillantes des véhicules aériens sans pilote. "Les menaces futures des drones dangereux ou non identifiés seront identifiées rapidement, et leur liaison radio pourra être perturbée si nécessaire", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christian Pegel (SPD) dans un communiqué. "Ils peuvent également être contraints d'atterrir." Selon le ministère de l'Intérieur, les policiers du centre de compétence en drones sont actuellement formés aux technologies avancées, notamment aux systèmes d'identification de drones et aux bloqueurs de signaux.

L'an dernier, environ 130 incidents liés aux drones ont été enregistrés.

"Ces petits appareils volants peuvent représenter un danger pour notre infrastructure vitale ou être utilisés pour des activités criminelles plus graves", a mis en garde Pegel. En 2023, le ministère de l'Intérieur a documenté 128 incidents liés à la police impliquant des opérations de drones dans le Mecklembourg-Poméranie Occidentale. En 2022, leur nombre était de 107. De tels incidents se produisent lorsqu'un drone survole des zones résidentielles ou des foules, ou s'approche d'un aéroport. Un acte criminel est commis, par exemple, lorsque des photos aériennes violent la vie privée d'une personne, en cas d'intrusion dangerous dans le trafic aérien, ou si elle vole dans une zone de vol restreinte.

La police utilise également des drones.

Selon Pegel, la police d'État possède actuellement 17 drones. "Actuellement, ces appareils aériens sont utilisés dans divers scénarios, tels que la recherche de personnes disparues ou la collecte de preuves dans des zones difficiles d'accès, et la capture de vues aériennes des sites d'accidents ou des événements". Ils ont été utilisés, par exemple, lors des matchs à domicile de FC Hansa Rostock ou du festival "Airbeat One", selon le ministère.

La Commission supervisera les opérations du centre de sécurité des drones pour garantir une dissuasion efficace des activités indésirables des drones. Compte tenu de l'augmentation des incidents liés aux drones l'an dernier et de la menace continue qu'ils représentent pour la sécurité publique, il est crucial que la Commission prenne un rôle proactif dans cette question.

Lire aussi: