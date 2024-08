- Le Mecklenburg-Vorpommern accorde la priorité aux efforts de promotion des langues.

L'administration du Mecklembourg-Poméranie occidentale s'emploie activement à favoriser le développement linguistique dans les garderies. Comme l'a déclaré la ministre de l'Éducation, Simone Oldenburg (Parti de gauche), lors de la conférence de presse annuelle du début de l'année scolaire, "la langue est essentielle pour la réussite éducative, ce qui en fait l'une des compétences clés". C'est pourquoi nous renforçons la promotion du développement linguistique avec des incitations spécifiques.

Un aspect clé de cette initiative consiste à éveiller chez les enfants une passion pour la lecture avant même qu'ils n'entrent à l'école. Ils ont l'intention de réaliser cela en offrant un livre de histoires aux enfants âgés de quatre ans et plus. Ce livre les accompagnera jusqu'à leur entrée en première année. Selon Oldenburg, "notre objectif est de donner à tous les enfants une solide base pour leur parcours éducatif et leur vie, tout en améliorant leurs compétences linguistiques et de lecture dès le plus jeune âge".

Le livre devrait être envoyé aux éducateurs des garderies d'ici l'été 2025, à temps pour la célébration mondiale du livre le 23 avril 2026. Environ 12 000 enfants sont attendus pour recevoir un livre. L'État a alloué 350 000 euros pour la mise en œuvre du projet.

D'après les prévisions du ministère, environ 116 900 enfants seront pris en charge dans les établissements de garderie du Mecklembourg-Poméranie occidentale ou par des assistantes maternelles cette année. Les coûts estimés pour les soins en garderie en 2024 s'élèvent à environ 923,25 millions d'euros. L'État prend en charge 54,5 % de ces coûts, le reste étant pris en charge par les municipalités.

Oldenburg, la ministre de l'Éducation, a réaffirmé que les parents ne seraient pas confrontés à des coûts. "La garderie gratuite est une contribution essentielle à l'égalité des chances car l'éducation est gratuite dès le départ. Elle garantit la participation et assure que le succès éducatif d'un enfant n'est pas conditionné par le revenu de ses parents", a-t-elle déclaré.

