- Le mauvais temps détruit les quincailleries.

Le mauvais temps en mai et juin, associé à l'hésitation des consommateurs à acheter, a nui aux affaires des marchés de la construction et des centres de jardinage en Allemagne au premier semestre de l'année. Le froid, la pluie et les orages persistants ont assombri l'humeur après un bon début d'année, selon l'Association du Commerce pour le Bricolage, la Construction et le Jardinage (BHB) de Cologne.

Au premier semestre 2024, les ventes ont baissé de 0,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 11,15 milliards d'euros. Entre avril et juin, elles ont même diminué de 4,5 %. Bien que l'Euro 2024 de football ait eu un effet positif sur le secteur, il n'a pas pu completely compenser cette baisse. Selon l'association, les catégories de produits les plus touchées au premier semestre de l'année ont été les carrelages (-14,2 %) et le mobilier de jardin neuf (-9,6 %). Les entreprises ont enregistré des augmentations pour les semences de gazon et de plantes, ainsi que pour la protection des plantes.

Malgré tout, le porte-parole du conseil d'administration de la BHB, Peter Tepass, est optimiste : "Les fluctuations liées à la météo ont toujours existé, et les dernières semaines avec des tendances déjà améliorées montrent clairement que les activités de jardinage ont été reportées, mais pas abandonnées."

Malgré les défis dans les marchés de la construction et les centres de jardinage, le secteur du commerce de détail, notamment les détaillants de semences de gazon et de plantes et de protection des plantes, a connu une croissance au premier semestre 2024. Cette positivité dans le secteur du commerce de détail contraste avec les baisses enregistrées pour les carrelages et le mobilier de jardin neuf.

