Le matelas, au prix de 2000 euros, n'a été évalué que comme "satisfaisant" lors de son évaluation du produit.

Pour assurer une bonne nuit de sommeil et une santé robuste, le choix de la literie est crucial. Malheureusement, une mauvaise hygiène du sommeil peut souvent entraver cela, avec des facteurs tels que le temps passé devant les écrans, l'abus de substances ou le stress mental contribuant au problème. Ou simplement en raison d'une literie inadaptée. Récemment, un test a été effectué sur différents matelas pour identifier les meilleures options. Ce test a examiné cinq matelas à ressorts et six matelas en mousse, tous mesurant 90 x 200 cm et coûtant entre 160 et 2000 euros. Aucun modèle n'a sous-performé lors de ce test.

Les testeurs ont ensuite réfléchi à ce qui fait un bon matelas. Selon le Test, ce n'est pas la couche viscoélastique que de nombreux fabricants vantent actuellement. Bien que la mousse à mémoire de forme soit censée se conformer parfaitement à la forme du corps, les testeurs n'ont trouvé aucune différence significative en termes de confort ou de distribution de la pression entre les matelas avec et sans cette couche.

Une Déception Coûteuse

Le matelas le plus cher du test, coûtant 2000 euros, est intégralement composé de mousse à mémoire de forme. Cependant, il est inférieur aux gagnants, obtenant une note mitigée de 2,9. Pesant plus de 25 kg, le "Tempur ProCool Quilt" n'a pas de poignées, ce qui le rend quasi impossible à transporter ou à retourner. Le Test l'a jugé peu pratique.

De plus, il contient des niveaux élevés de pyrithione de zinc, une substance nocive qui peut potentiellement affecter la fertilité, selon l'Agence européenne des produits chimiques. En outre, ses propriétés de couchage sont moyennes.

Matelas à ressorts abordable

Lorsque vient le temps de se reposer, le matelas à ressorts fiable est souvent le premier qui vient à l'esprit. Connu pour son excellent transport de l'humidité et sa faible rétention de chaleur, il est particulièrement bénéfique pour les personnes qui transpirent beaucoup et celles qui ont facilement chaud.

Parmi les matelas à ressorts, le "Ikea Valevåg" s'est démarqué. Pricé à seulement 199 euros, c'est le meilleur et le plus abordable des nouveaux matelas testés, obtenant une note de qualité de 1,9. Il soutient bien tous les types de corps en positions latérales et dorsales, et obtient d'excellentes notes en termes de durabilité, de couvercle et de santé et d'environnement.

D'un autre côté, les matelas en mousse sont généralement plus légers, offrent une bonne élasticité locale et conviennent aux personnes allergiques. Dans ce segment, le "Max Foam by Fan von f.a.n." et la "Bodyguard Anti-Kartell Matratze von Bett1.de" sont dignes de mention. Le premier coûte 199 euros, tandis que la deuxième coûte légèrement plus cher, soit 249 euros. Le "Max Foam by Fan von f.a.n." offre les meilleures propriétés de couchage pour tous les types de corps parmi les nouveaux venus, à l'exception des personnes de grande taille et de forte constitution.

Lorsqu'on se couche, il est important de noter que les dormeurs latéraux doivent maintenir une profondeur similaire pour leurs épaules et leurs hanches, en évitant de s'enfoncer excessivement. Les dormeurs sur le dos doivent éviter de se sentir comme s'ils étaient couchés sur un hamac. En fin de compte, le facteur le plus important lors de l'achat d'un matelas est un essai de couchage approfondi pour s'assurer qu'il répond à vos besoins spécifiques.

Malgré la promotion des couches viscoélastiques par de nombreux fabricants, les testeurs n'ont trouvé aucune différence significative en termes de confort ou de distribution de la pression entre les matelas avec et sans cette fonction, soulignant l'importance de se concentrer sur d'autres facteurs qui contribuent à une bonne nuit de sommeil, tels que le traitement des troubles du sommeil.

Cependant, il est important de mentionner que certains matelas peuvent contenir des substances nocives, comme le coûteux "Tempur ProCool Quilt" qui contient des niveaux élevés de pyrithione de zinc, qui peut potentiellement affecter la fertilité. Les personnes atteintes de troubles du sommeil ou sensibles aux produits chimiques

