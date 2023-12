Le match : Brady et Rodgers se battent pour la victoire contre Mahomes et Allen

Annoncé comme un affrontement entre jeunes stars et vétérans, ce match très attendu au Wynn Golf Club s'est joué sur le dernier trou, Rodgers, trois fois MVP, réussissant son dernier putt pour birdie et remporter la victoire.

Les joueurs étaient équipés de micros leur permettant de communiquer entre eux et avec les présentateurs de TNT, sous la houlette de l'animateur sportif Ernie "E.J" Johnson.

La guerre psychologique menée avant la sixième édition de l'événement s'est encore intensifiée sur le terrain, le QB Rodgers de Green Bay lançant une dernière pique avant le départ : "Je pensais qu'ils allaient choisir des golfeurs compétents, et puis j'ai vu le match".

La guerre des balles

Les jeux d'esprit se sont étendus au choix de l'équipement des joueurs, Allen montrant fièrement sa balle de golf personnalisée, ornée de la fameuse photo de Brady prise lors du NFL Scouting Combine en 2000.

La carrière exceptionnelle du septuple vainqueur du Super Bowl a connu peu de moments sombres, mais Brady n'a jamais caché son dédain pour la photo. Lorsque des rumeurs ont circulé sur le rachat potentiel de Twitter par Elon Musk en avril, le quarterback des Tampa Bay Buccaneers a demandé à Musk s'il pouvait supprimer la photo une fois qu'il aurait racheté la plateforme de médias sociaux.

Cependant, Brady s'est préparé avec un ballon personnalisé, imprimé avec l'image d'un ami familier - le trophée Lombardi.

Après avoir subi une défaite crève-cœur face aux Kansas City Chiefs de Mahomes lors du match de championnat de l'AFC en janvier, Allen n'a toujours pas remporté de trophée, un fait dont Brady s'est assuré que le quarterback des Buffalo Bills était conscient.

"Josh, as-tu déjà vu l'un d'entre eux ? s'amuse Brady en présentant le ballon à Allen. "Tu sais ce que c'est ?

La veille de la compétition, Mahomes avait admis à Andy Scholes de CNN Sport qu'il s'attendait à une certaine nervosité sur le premier tee, et les signes semblaient de mauvais augure dès le début, Brady et Rodgers ayant pris les deux premiers trous pour se hisser en tête.

"Vous n'êtes pas surpris, n'est-ce pas ? Brady a plaisanté, bien qu'Allen n'ait pas tardé à se moquer de ses adversaires plus âgés, qui n'auraient pas participé aux activités organisées de l'équipe (OTA).

"Ces gars-là sont plutôt bons au golf. C'est ce qui arrive quand on ne va pas aux OTAs", a déclaré Allen. "Vous jouez au golf toute la journée.

La Faucheuse

En faisant preuve d'une conduite et d'un putting impressionnants, Mahomes et Allen ont effectué une remontée qui leur a permis d'égaliser au cinquième trou, avant de prendre l'avantage pour la première fois au huitième trou.

La victoire du duo le plus âgé au 10e trou a donné lieu à une finale en tribune, même si, selon Mahomes, cela avait toujours été prévu.

En discutant avec le présentateur de TNT, Johnson, alors qu'il conduisait son buggy vers le tee suivant, Mahomes a déclaré : "Ernie, je t'ai dit tout à l'heure que nous allions faire de la bonne télévision.

"Josh et moi, nous les laissons se remettre dans le bain très rapidement pour pouvoir finir ici à la fin".

Surnommé la "Faucheuse" par l'entraîneur des Chiefs, Andy Reid, pour sa capacité à tirer son équipe des mauvais pas, Mahomes n'est pas étranger au fait de se montrer décisif à la fin du match.

Malheureusement pour lui, Rodgers et Brady ne le sont pas non plus. Après avoir réussi un birdi au 11e trou, Rodgers a répété l'exploit au dernier trou pour remporter la victoire, célébrant son geste en levant le poing alors que la balle roulait encore vers la coupe.

"C'est très bien, quel putt. Bon match, mon grand, super boulot", a déclaré Brady à son coéquipier.

Le triomphe a permis à Brady de remporter son premier "Match" après deux défaites consécutives, tandis que Rodgers a ajouté une deuxième victoire consécutive après avoir battu son coéquipier lors de l'événement de l'année dernière.

Malgré une journée riche en échanges de coups de gueule, les quatre compétiteurs se sont serré la main dans le respect.

