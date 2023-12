Le Match 2022 : Brady et Rodgers contre Mahomes et Allen - comment regarder le tournoi de golf des quaterbacks ?

La sixième édition du "Match", qui réunira quatre des MVP des cinq dernières années, verra les vétérans Tom Brady et Aaron Rodgers affronter les jeunes stars Patrick Mahomes et Josh Allen à Las Vegas.

Le coup d'envoi sera donné à 18 h 30, heure de l'Est, et l'épreuve de 12 trous au Wynn Golf Club verra tous les joueurs équipés de micros ouverts et de la possibilité de communiquer avec les concurrents et les commentateurs, une tradition aux conséquences potentiellement dévastatrices pour l'édition de cette année.

Les discussions entre les deux équipes ont commencé dès l'annonce de la composition de l'équipe en avril. Allen a mis de l'huile sur le feu en tweetant que le match opposerait de "vieux taureaux" à de "jeunes veaux".

Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl, a immédiatement répliqué au quarterback des Buffalo Bills, de 18 ans son cadet, et les échanges entre les deux équipes se sont poursuivis jusqu'à la veille de l'affrontement.

"Nous allons être dans leur tête et nous allons les forcer à frapper quelques shanks et à rater quelques putts, je vous le garantis", a déclaré Allen.

"Une fois que le scénario de l'équipe de Tom sera à court de blagues, je ne pense pas qu'il sera capable de réfléchir comme ça".

Un discours de combat

Le partenaire d'Allen, le quarterback des Kansas City Chiefs Mahomes, pense que l'amitié des deux joueurs leur donne un avantage sur leurs adversaires plus âgés.

À l'exception d'un tour d'entraînement, le jeune duo n'a jamais joué au golf ensemble, mais les voyages au Masters ont contribué à créer une alchimie qui pourrait s'avérer décisive lors d'un affrontement de haut niveau.

"Si nous perdons contre ces gars-là, ils ne nous laisseront jamais vivre cela", a déclaré Mahomes à Andy Scholes , de CNN Sport.

"Il s'agira pour Josh et moi d'être simplement nous-mêmes. Si nous nous trouvons quelque part, nous parlerons de tout et de rien, quel que soit le sport, et nous nous amuserons.

"Nous allons donc aller de l'avant et battre les deux gros poids lourds, comme on dit, et je suis sûr qu'ils voudront une revanche après demain.

Les 82 ans d'expérience de Brady et Rodgers se reflètent dans leur discours sur le combat. Rodgers, trois fois MVP, rejette l'idée que "deux vieux briscards" puissent être battus dans une guerre de mots.

Chacun de son côté

Jouant aux côtés de Bryson DeChambeau, le meneur de jeu des Green Bay Packers a remporté l'édition de l'année dernière contre Brady et Phil Mickelson.

Après avoir essuyé une défaite lors de ses deux dernières participations au "Match", Brady s'apprête à se lancer dans la bataille.

"Josh n'a pas fait grand-chose sur le terrain de football dans sa carrière, soyons honnêtes", a déclaré le quarterback des Tampa Bay Buccaneers en plaisantant. "Surtout lorsqu'il s'agit de jouer contre moi.

Brady a toutefois admis qu'il avait une certaine appréhension avant le départ, car c'est la première fois qu'aucun golfeur professionnel ne participera à l'événement. Ce sera également la première fois que des fans seront présents.

"Je me suis demandé s'il y avait des caddies, s'il y avait quelqu'un pour nous aider. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider ?" a plaisanté Brady. Ils [les organisateurs] m'ont répondu : "Non, vous devez vous débrouiller tout seuls".

"Nous allons donc lire les putts des uns et des autres. Je ne sais pas si c'est une bonne chose".

Même la "Faucheuse" Mahomes n'est pas à l'abri d'une certaine nervosité avant le départ, mais il pense avoir appris de son expérience lors du tournoi de golf American Century Championship, auquel il a participé à South Lake Tahoe en juillet 2020.

"Je pense que je serai un peu nerveux sur le premier tee", a déclaré Mahomes à Scholes. "Mais une fois que vous aurez frappé ce premier drive et que vous serez sur le terrain avec les autres joueurs, vous serez prêt à partir.

"Je me souviens qu'à Tahoe, la première fois que j'ai joué, j'étais très nerveux et ça m'a un peu crispé, alors je vais essayer de me détendre et de m'amuser.

"Le match sera retransmis en exclusivité par TNT, à partir de 18 h 30 (heure française) depuis le Wynn Las Vegas.

Turner Sports diffusera "The Match" pour la sixième fois depuis la création de l'événement en 2018.

CNN est une division de Warner Bros. Discovery, avec HBO, Warner Bros, TNT, TBS et d'autres actifs médiatiques.

Source: edition.cnn.com