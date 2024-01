Le mari de Rachel Lindsay demande le divorce

Mardi, Abasolo a déposé une demande de divorce auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, selon une copie de la demande obtenue par CNN.

Abasolo a cité des différences irréconciliables comme motif de divorce, selon la requête. Il demande une pension alimentaire pour le conjoint et que Lindsay paie ses frais d'avocat.

Le couple s'est rencontré en 2017 lorsque Lindsay a joué dans l'émission de téléréalité "The Bachelorette" sur ABC. Ils se sont fiancés lors de la finale de l'émission et se sont mariés en 2019.

CNN a contacté un représentant de Lindsay pour un commentaire.

"Après plus de 4 ans de mariage, Rachel et moi avons pris la décision difficile de nous séparer et de prendre un nouveau départ", a écrit Abasolo dans une déclaration publiée sur sa page Instagram mardi. "Je suis un homme de famille, mais parfois s'aimer soi-même et son partenaire signifie que vous devez laisser aller".

Lindsay n'a pas encore répondu à la pétition d'Abasolo, selon les archives en ligne. Le couple n'a pas d'enfants ensemble.

"Certainement l'une des années les plus difficiles de ma vie, mais j'ai choisi de me concentrer sur les moments de gratitude et de porter cette énergie en 2024", a écrit Rachel sur sa page Instagram pendant le week-end des fêtes de fin d'année, avant le dépôt de la requête d'Abasolo mardi.

Lindsay est surtout connue comme la star de la saison 13 de "The Bachelorette". Elle est également une personnalité de la télévision et coanime le podcast "Higher Learning" aux côtés de Van Lathan. Abasolo travaille comme chiropracteur à Los Angeles, selon ses profils de médias sociaux.

Source: edition.cnn.com