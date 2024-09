Le marché financier connaît un déclin.

À l'échelle mondiale, les marchés boursiers sont en baisse, principalement en raison d'une forte chute de la valeur de Nvidia, le géant de la tech. Environ 280 milliards de dollars de valeur boursière ont disparu.

Après le repli de Wall Street et du Japon, le marché boursier de Francfort montre de la faiblesse, le DAX perdant 0,7% pour atteindre 18 602 points. Il a même touché un plus bas en début de journée.

L'indice Nikkei de Tokyo a chuté de plus de 4%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq, qui sont axés sur la tech, ont perdu respectivement 2,1% et 3,3% à New York.

Mardi, l'indice vedette de l'Allemagne s'est approché du niveau psychologiquement important de 19 000, atteignant brièvement un record avant de devenir négatif. Les données économiques décevantes aux États-Unis ont été le principal facteur de ce revers.

Le secteur industriel américain a à peine réussi à freiner sa baisse en août. L'indice des directeurs d'achat de l'institut ISM pour le secteur économique a augmenté de 0,4 point pour atteindre 47,2 points, restant however en dessous du seuil de croissance de 50 points.

Le secteur industriel représente environ 10% de l'économie américaine. Il fait face à des défis liés à l'économie mondiale morose et à la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale américaine, qui a récemment laissé entendre une baisse de taux imminente.

Chute spectaculaire des actions Nvidia

Le secteur de la construction aux États-Unis a également connu de mauvaises nouvelles. Les dépenses de construction ont diminué de 0,3% en juillet, selon le département du Commerce, et le secteur ressent les effets de la politique monétaire restrictive de la Fed, les taux hypothécaires ayant augmenté. Une baisse des taux est attendue en septembre, ce qui devrait stimuler l'activité de construction.

Des données de ventes décevantes de l'Association des semiconducteurs des États-Unis ont également affecté le sentiment. Les actions tech ont particulièrement souffert, avec Nvidia en tête. Les actions de Nvidia ont chuté de 9,5%, entraînant une perte de valeur boursière de 279 milliards de dollars. Cette vente à découvert a continué après la clôture de la séance de New York.

En raison de l'engouement pour l'IA, le cours de l'action Nvidia avait connu une forte hausse depuis le début de 2023. La valeur boursière avait dépassé les 3 000 milliards de dollars en début juin, dépassant Apple à l'époque. Seule Microsoft était plus valorisée. Par conséquent, une forte baisse du cours de l'action Nvidia équivaut maintenant à des pertes à trois chiffres en milliards de dollars de valeur boursière. La dernière fois que de telles pertes massives s'étaient produites en une journée, c'était en février 2022, lorsque Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, avait perdu 232 milliards de dollars en valeur boursière après une perspective faible.

Au Japon, Tokyo Electron et Advantest, un fabricant de testeurs de puces, ont vu leurs actions chuter d'environ 9% et 8% respectivement. Renesas Electronics a connu une baisse de plus de 10%.

"Marché complètement déformé"

Les experts du marché considèrent cela comme un signe que les investisseurs sont de plus en plus sceptiques quant à la technologie liée à l'intelligence artificielle. L'IA a joué un rôle important dans les gains en bourse cette année. La semaine dernière, les prévisions trimestrielles de Nvidia n'ont pas satisfait les attentes des investisseurs.

Todd Sohn, stratégiste chez Strategas Securities, a commenté : "Au cours des douze derniers mois, tant d'argent a afflué vers les actions tech et les semiconducteurs que le trading est devenu complètement déformé." Le gestionnaire d'actifs BlackRock a même remis en question si les revenus de l'IA justifient actuellement la ruée vers les investissements tech dans une note aux clients.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur l'emploi aux États-Unis plus tard dans la semaine pour voir si la Fed procédera à la hausse de taux attendue avec une baisse de demi ou quart de point.

