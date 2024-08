- Le marché du vin à Mayence commence sans heurts et sans aucun problème.

Suite à un tragique incident de poignardage à Solingen une semaine plus tôt, le Weinmarkt de Mainz a commencé - sans heurts et sans incident, selon les autorités policières. Il y a eu un seul incident : un homme de 34 ans, probablement très ivre, ennuyait les gens à un stand. Un autre employé a répliqué en le frappant plusieurs fois. Le coupable reste inconnu, et les autorités enquêtent actuellement pour des chefs d'accusation de voies de fait.

Entre-temps, la course d'entreprise de Mainz a eu lieu un jeudi soir. Selon les autorités, l'événement s'est déroulé sans heurts et s'est terminé ponctuellement à 22 heures.

L'homme de 34 ans qui causait des problèmes au Weinmarkt a finalement été maîtrisé par la police. Malgré divers événements à Mainz, la force policière de la ville a maintenu une atmosphère paisible tout au long de la journée.

