- Le marché des saucisses à Durkheim a commencé ses activités.

Le grand événement vinicole, le Bad Dürkheim Wurstmarkt, attire une foule impressionnante dans le Palatinat du 6 au 16 septembre. Le ministre-président SPD Alexander Schweitzer est prévu pour inaugurer la 608ème édition le 6 septembre. Près de 303 vins et bulles seront présentés, dont de nombreux blancs de 2023. Des boissons non alcoolisées et de la bière seront également disponibles pour le plaisir des invités. La maire Natalie Bauernschmitt (CDU), en poste depuis le début de l'année, décrit l'événement comme un "vrai festin pour les sens".

Pour assurer la sécurité du festival, une stratégie coordonnée est mise en place depuis 2017 en collaboration avec la police et les autorités, incluant la fouille des sacs et des sacs à dos, ainsi que la sécurisation des périmètres. La police et les autorités locales seront présentes pour maintenir l'ordre, renforcées par la Croix-Rouge allemande (DRK) Bad Dürkheim et les pompiers volontaires locaux.

Pour la première fois, des couples pourront échanger leurs vœux sur les lieux, avec plus de 50 duos inscrits pour une cérémonie de mariage ou de bénédiction. La programmation comprend également des attractions telles que la grande roue et des "twisteurs du ciel" tels qu'un immense tire-fesses pour les amateurs de sensations fortes. D'autres activités incluent une séance de dédicaces avec les athlètes de 1. FC Kaiserslautern et le chanteur Lucas Cordalis.

L'an dernier, les organisateurs ont enregistré 600 000 visiteurs lors du Wurstmarkt. L'histoire de l'événement remonte au 12ème siècle, lorsque les vignerons et les farmers fournissaient leurs produits aux pèlerins annuels en septembre. Dans la tradition des pèlerinages, ces pèlerins se rendaient à l'événement en septembre.

