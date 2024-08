- Le marché des fruits de mer de Hambourg est en partie inondé par une vague de marée

Une tempête inhabituelle a envahi certaines parties du marché aux fruits de mer de Hambourg pendant la nuit, les eaux dépassant les quais et même frôlant quelques véhicules stationnaires, comme le montre un photographe de l'agence dpa. Les eaux ont également atteint la côte devant la Strandperle à Övelgönne, mais aucun dommage n'a été signalé. Auparavant, l'Agence fédérale maritime et hydrographique (BSH) avait émis un avertissement concernant une tempête de surcroit dans les régions de Weser et d'Elbe, ainsi que sur les côtes est et nord-frisiennes. L'alerte a été maintenue jusqu'au vendredi soir à 20h07.

Selon les prévisions de la BSH, la côte est-frisonne, les régions de Weser et d'Elbe pourraient connaître une surcroit de marée de 1 à 1,5 mètre de plus que la marée haute habituelle à cette période. Pour la côte nord-frisonne et la région de l'Elbe à Hambourg, la BSH avait prévu une surcroit de marée de 1,5 à 2 mètres au-dessus de la marée haute habituelle.

Le centre de situation de la police de Hambourg a communiqué via le système d'alerte Katwarn qu'une surcroit de marée de 1,25 à 1,75 mètre de plus que la marée haute moyenne était attendue au jauge de St. Pauli. Lorsque l'eau de l'Elbe atteint 1,5 mètre, elle déborde sur le marché aux fruits de mer. La police a conseillé aux personnes de évacuer les zones basses, en particulier dans le port, Hafencity et les zones proches de l'Elbe, et de déplacer leurs véhicules stationnés de ces zones.

L'avertissement de la BSH concernait des surcroîts de marée 'autres' de hauteurs significatives dans différentes régions côtières. Malgré les avertissements, certaines parties du marché aux fruits de mer de Hambourg étaient 'd'une largeur' qui permettait à l'eau de surcroit d'y entrer.

