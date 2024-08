Le marché boursier maintient sa force pendant le week-end.

Les dernières statistiques de l'ICP aux États-Unis renforcent l'optimisme de Wall Street pour une hausse des taux de la Fed en septembre. Les analystes du marché prévoient une baisse de 0,5%. Les indices ont terminé la semaine en hausse.

Les marchés de Wall Street ont clôturé la semaine en progression. Après une séance de négociation prudente, les indices ont bondi en fin de journée. L'Indice Dow Jones a augmenté de 0,6% pour atteindre 41 563 points. Le S&P-500 a augmenté de 1% tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 1,1%. Au total, 1787 (jeu: 1909) actions ont augmenté, 1017 (858) ont diminué et 65 (97) sont restées stables. Il n'y aura pas de négociation lundi en raison du "Labor Day" aux États-Unis.

Les nouvelles statistiques d'inflation aux États-Unis étaient le principal sujet de discussion. Elles étaient globalement conformes aux prévisions. L'indice préféré de la Fed pour mesurer l'inflation, l'indice des prix à la consommation (PCE) des dépenses de consommation des ménages, a augmenté de 2,5% en glissement annuel en juillet, comme en juin. Le taux d'inflation prévu est de 2%. Il a augmenté de 0,2% (0,1%) en glissement mensuel. Pour le taux de base, hors éléments alimentaires et énergétiques, l'indice a augmenté de 2,5% (2,6%) en glissement annuel et de 0,2% (0,2%) en glissement mensuel. Les économistes prévoyaient des taux de 2,7 et 0,2%. Les dépenses des consommateurs américains ont augmenté modérément. Une augmentation de 0,3% a été rapportée pour les revenus. Les économistes avaient anticipé une augmentation de 0,2%.

La réaction du marché aux données était globalement réservée. Nigel Green, de la société de gestion de fortune deVere, a déclaré que les données PCE suggéraient "un flux régulier de déflation". Il a examiné le développement de juillet, admettant que la décision de réduire les taux de 25 ou même 50 points de base dépendrait des données sur l'emploi aux États-Unis la semaine prochaine. Le sentiment des directeurs d'achat dans la région de Chicago s'est amélioré plus que prévu en août. L'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan s'est également amélioré pour août.

Le dollar gagne après les données - Les prix du pétrole chutent

Sur le marché des changes, le dollar a gagné du terrain après les statistiques. L'indice du dollar a augmenté de 0,3%. Ipek Ozkardeskaya, analyste à la Swissquote Bank, a déclaré que les membres "dovish" de la Fed, qui soutiennent les baisses de taux d'intérêt, se concentrent plus sur les données de l'emploi plutôt que sur les statistiques de l'inflation. Des données de l'emploi solides à venir pourraient entraîner un changement significatif, a-t-elle ajouté.

Les prix du pétrole ont chuté considérablement. Les prix des types WTI et Brent ont chuté de jusqu'à 3,1%. Selon les rapports, l'OPEP et ses alliés prévoient de commencer à réduire les coupes de production en octobre. La raison en est la réduction de la production libyenne et l'attente d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed américaine en septembre.

Sur le marché obligataire, les rendements ont poursuivi leur hausse après les données d'inflation. Le rendement des obligations à 10 ans a augmenté de 5,6 points de base pour atteindre 3,92%. Le prix de l'or a perdu une partie de ses gains de la veille. Les participants du marché ont attribué cela à la prise de bénéfices. Le prix d'une once d'or a baissé de 0,7%.

Dell en hausse grâce aux résultats - Intel connaît une forte hausse

Dell Technologies a rapporté des revenus et des bénéfices en hausse au deuxième trimestre, grâce à une augmentation de la demande de serveurs utilisés pour l'IA. Les actions ont augmenté de 4,4%. Intel (+9,6%) pourrait subir des modifications stratégiques et des mesures de réduction des coûts. Le fabricant de puces américain étudie différentes options commerciales avant la réunion du conseil d'administration de septembre, selon Bloomberg News, citant des sources anonymes. Les possibilités d'annuler les plans pour de nouvelles usines et de scinder l'entreprise de conception et de fabrication de produits sont à l'étude.

Cisco Systems (-0,3%) a perdu un procès pour violation de brevet et a été condamnée à verser 65,7 millions de dollars à Paltalk Holdings.

Goldman Sachs prévoit de licencier plus de 1 300 employés dans le cadre de son processus annuel d'évaluation pour éliminer les employés sous-performants, selon des sources familières avec la situation. La banque devrait réduire son effectif de 3 à 4%. Les actions ont clôturé quasi inchangées.

Lululemon Athletica (-0,2%) lutte contre une poursuite de la ralentissement de son activité. Le fabricant de vêtements de sport a réduit ses prévisions pour l'exercice entier. Cependant, la société a dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre. Les actions de Marvell Technology ont bondi de 9,2%. Le fabricant de produits de stockage, de télécommunications et de semi-conducteurs a présenté un aperçu convaincant pour le trimestre en cours.

