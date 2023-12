Le manque de courses cette saison a laissé un grand vide à Lewis Hamilton

Le Grand Prix de France, initialement prévu fin juin, est devenu la dixième course de la saison 2020 à être affectée par Covid-19, après que les organisateurs ont confirmé qu'elle n'aurait pas lieu.

"Les courses me manquent tous les jours. C'est la première fois depuis que j'ai 8 ans que je n'ai pas commencé une saison", a déclaré l'athlète de 35 ans sur les médias sociaux.

"Quand vous vivez et respirez quelque chose que vous aimez, quand cela disparaît, il y a certainement un grand vide. Mais il y a toujours du positif à tirer de ces périodes".

Le PDG de la F1, ChaseCareys , a déclaré dans un communiqué lundi que la série de courses visait à organiser sa première course en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet, sans la présence des fans.

"Nous nous attendons à ce que les premières courses se déroulent sans fans, mais nous espérons que les fans participeront à nos événements au fur et à mesure que nous avançons dans le calendrier", a-t-il déclaré. "Nous devons encore régler de nombreuses questions, comme les procédures d'entrée et de fonctionnement des équipes et de nos autres partenaires dans chaque pays.

Dans la déclaration, Carey a décrit les plans qui sont en cours d'élaboration pour avoir une saison 2020 tronquée, avec des courses en Europe, avant de se diriger vers l'Asie, puis les Amériques et enfin le Moyen-Orient.

Le bon côté des choses

Hamilton est un fervent défenseur du véganisme et d'un monde plus respectueux de l'environnement.

En octobre 2019, il a qualifié le monde de "gâchis" et a écrit qu'il avait envie de "tout abandonner" avant d'encourager tout le monde à devenir végétalien.

Avec ce temps loin des distractions, le pilote britannique espère que le monde pourra revenir à une vie normale avec "une meilleure connaissance de notre monde, en changeant nos choix personnels et nos habitudes."

"En ce moment, nous avons tous le temps de réfléchir à la vie, à nos décisions, à nos objectifs, aux personnes qui nous entourent, à nos carrières", a-t-il déclaré.

"Aujourd'hui, nous voyons des cieux plus clairs dans le monde entier, moins d'animaux sont abattus pour notre plaisir simplement parce que nos exigences sont beaucoup plus faibles et que tout le monde reste à l'intérieur.

"Ne revenons pas comme nous sommes entrés dans cette période difficile, sortons-en avec une meilleure connaissance de notre monde, en changeant nos choix personnels et nos habitudes.

"Sortons de là avec un nouveau nous, un nouveau vous revigoré, plus en forme, plus sain et plus concentré, mais surtout plus gentil, plus généreux, plus gracieux et plus attentif à notre monde et aux gens qui le composent.

