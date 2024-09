- Le mandat du chef de l'ICE interdit touche à sa fin.

À quelques jours seulement de son départ obligatoire, on spéculé sur le fait que Mohammed Hadi Mofatteh, le directeur du centre islamique de Hambourg (IZH), considéré comme extrémiste et interdit, a déjà quitté l'Allemagne. À 14 heures mardi, aucun "confirmation de franchissement de frontière" n'avait été envoyé au bureau de l'immigration de Hambourg par la police fédérale, a déclaré un représentant du ministère de l'Intérieur à l'agence de presse allemande. Cependant, un départ tardif est toujours possible.

Conformément au décret d'expulsion émis fin août, Mofatteh devait quitter l'Allemagne à minuit le 11 septembre. En cas de non-respect, il pourrait être expulsé de force vers l'Iran à ses propres frais. De plus, il lui est interdit de revenir en Allemagne, et le ministère de l'Intérieur avertit qu'il pourrait être condamné à une peine de prison allant jusqu'à trois ans s'il désobéit.

Mofatteh est considéré comme l'émissaire du Guide suprême iranien

La ministre fédérale de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser (SPD), a interdit l'IZH le 24 juillet, le qualifiant de "principal centre de propagande iranien en Europe". Cinq organisations affiliées au centre ont également été interdites. Lors d'une perquisition nationale, tous les biens et installations ont été saisis. Depuis, la mosquée bleue gérée par l'IZH sur l'Alster extérieur à Hambourg a également cessé ses activités.

Selon les déclarations de l'IZH, Mofatteh sert de guide spirituel de niveau supérieur pour les chiites européens, à l'exception du Royaume-Uni. Selon la protection de la Constitution de Hambourg, il est soumis aux ordres de l'Ayatollah Ali Khamenei, le Guide suprême iranien, et est considéré comme son représentant en Allemagne. "Mofatteh est un représentant habilement formé du régime actuel de Téhéran. Sa famille est profondément ancrée dans l'élite politico-religieuse iranienne", indique le dernier rapport de protection de la Constitution du bureau de l'État de Hambourg à son sujet. Il est impliqué dans l'IZH depuis 2018.

Malgré son étiquette d'extrémiste et son interdiction, les fonctions religieuses de Mofatteh en tant que guide spirituel de niveau supérieur pour les chiites européens, à l'exception du Royaume-Uni, pourraient rendre son départ de l'Allemagne difficile. Sa loyauté envers l'Ayatollah Ali Khamenei, le Guide suprême iranien, telle que perçue par la protection de la Constitution de Hambourg, pourrait influencer ses décisions.

