Le mandat du chef de la ICE interdite touche à sa fin.

Avec seulement quelques jours avant la date limite de départ, il est incertain que Mohammed Hadi Mofatteh, chef du centre islamique de Hambourg (IZH), étiqueté comme radical et interdit, ait déjà quitté l'Allemagne. Jusqu'à mardi après-midi, aucun "confirmation de départ" n'avait été envoyé au bureau de migration de Hambourg par la police fédérale, comme l'a confirmé un porte-parole du ministère de l'intérieur à l'agence de presse allemande. Cependant, cette situation pourrait encore évoluer avec un retard.

Conformément à l'ordre d'expulsion finalisé à la fin août, Mofatteh était tenu de quitter l'Allemagne à minuit le 11 septembre. S'il ne se conforme pas, il sera soumis à une déportation en Iran à ses frais, et sera interdit de retour en Allemagne. Le ministère de l'intérieur a également stipulé qu'en cas de désobéissance, il pourrait écoper jusqu'à trois ans de prison.

La ministre de l'intérieur fédérale Nancy Faeser a imposé un interdiction à l'IZH le 24 juillet, le considérant comme un "centre de propagande iranienne significatif en Europe", ainsi que cinq organisations associées. Tous les biens et installations ont été saisis lors d'une razzia nationale. Par la suite, la mosquée bleue exploitée par l'IZH sur l'Alster extérieur à Hambourg a également été fermée.

Selon les déclarations de l'IZH, Mofatteh sert comme le plus haut leader spirituel des chiites en Europe, à l'exclusion de la Grande-Bretagne. Selon la protection constitutionnelle de Hambourg, il est subordonné à et lié par les ordres de l'ayatollah Ali Khamenei, le leader suprême de l'Iran, et est considéré comme son représentant en Allemagne. "Mofatteh est un représentant habilement formé du régime actuel à Téhéran. Sa famille est profondément ancrée dans l'élite politico-religieuse de l'Iran", déclare le dernier rapport de protection constitutionnelle du bureau d'État de Hambourg à son sujet. Il est associé à l'IZH depuis 2018.

Malgré l'ordre d'expulsion et l'interdiction de l'IH, il est incertain que Mohammed Hadi Mofatteh, en tant que chef de l'IH, ait quitté l'Allemagne. S'il refuse de se conformer à l'ordre d'expulsion, il pourrait faire face à une déportation en Iran et à une peine de prison potentielle en Allemagne.

Lire aussi: