- Le manager Nagelsmann déclare officiellement: Kimmich suit les traces de Gündogan

Joshua Kimmich a été choisi comme nouveau capitaine de l'équipe de football allemande par Julian Nagelsmann. Le joueur de Munich âgé de 29 ans succède à Ilkay Gundogan, comme prévu, et guidera l'équipe de la DFB vers la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Gundogan a décidé de mettre fin à sa carrière internationale après l'Euro à domicile. Nagelsmann a nommé Antonio Rudiger et Kai Havertz comme seconds de Kimmich.

Comme Nagelsmann l'a déclaré lors de la réunion de l'équipe nationale au quartier général de l'équipe à Herzogenaurach, "Le capitaine est la voix de l'équipe. Nous avons choisi des joueurs avec une forte connexion."

Nagelsmann a ajouté: "Given that Josh était l'un des trois capitaines lors de l'Euro, il est logique qu'il soit le premier choix lorsque les autres ne sont pas disponibles." Kimmich est décrit comme quelqu'un qui "se donne à fond, parfois même plus que nécessaire, et vise toujours la victoire."

Kimmich effectuera sa première apparition officielle en tant que capitaine lors du match d'ouverture de la Ligue des Nations contre la Hongrie le prochain samedi (8:45 PM/ZDF), à Düsseldorf. Contrairement à FC Bayern Munich, le joueur de 29 ans conservera son rôle de arrière droit dans l'équipe nationale, sans retourner au milieu de terrain: "Kimmich a établi unstandard élevé en tant qu'arrière droit lors de l'Euro", selon Nagelsmann.

Devenir le leader de l'équipe est encore un honneur important pour Kimmich dans sa déjà longue carrière en équipe nationale. Le footballeur dédié a fait ses débuts en équipe nationale lors du match de test de l'Euro contre la Slovaquie en mai 2016, qui s'est soldé par une défaite 1-3. Il a également été inclus dans le championnat suivant en France.

Un mélange de victoires et de déceptions à la Coupe des Confédérations

Après la victoire à la Coupe des Confédérations avec une jeune équipe en Russie en 2017, le chemin semblait pavé pour d'autres succès notables. Cependant, le parcours de Kimmich dans le tournoi a été marqué par des événements malheureux. Des éliminations précoces à la Coupe du Monde en 2018 et 2022, ainsi que des déceptions à l'Euro en 2021 - les difficultés rencontrées par l'équipe de la DFB étaient étroitement liées au nom de Kimmich. L'Euro à domicile, marqué par des performances impressionnantes, une atmosphère positive et finalement une sortie en quart de finale contre l'Espagne en été, devrait servir de tournant. Les revendications de leadership de Kimmich avaient déjà été démontrées, notamment pendant le mandat de deputy de Manuel Neuer.

Intégrer le club des 100 est à portée de main cet été

La promotion est bien méritée. Avec 91 apparitions internationales, Kimmich est en tête de l'actuelle équipe de Nagelsmann. Cet été, il pourrait potentiellement rejoindre le club des 100. Rudiger (74), Havertz (51) et Marc-Andre ter Stegen (40) le suivent de près, avec ter Stegen prêt à remplacer Manuel Neuer en tant que gardien principal. Le gardien, ainsi que Jonathan Tah, Pascal Gross et Niclas Fullkrug, font partie du nouveau conseil de l'équipe.

