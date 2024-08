Ligue des Champions de l'UEFA - Le manager du VfB Hoeneß exprime le désir de rencontrer le Real et Guardiola

Sebastian Hoeneß, le manager de VfB Stuttgart, est très excité à l'idée d'affronter Real Madrid et Manchester City lors de la prochaine Ligue des champions. Lors d'un entretien avec le "Stuttgarter Zeitung" et le "Stuttgarter Nachrichten" (samedi), il a déclaré : "Jouer contre Real Madrid, c'est comme devenir une légende. C'est juste quelque chose de très important, sans connerie."

Ayant eu l'opportunité de discuter avec Pep Guardiola pendant son passage à l'académie de FC Bayern Munich, Hoeneß a des sentiments personnels et spéciaux quant à l'affrontement contre lui et Manchester City. "J'ai appris beaucoup de choses de Pep, donc un match contre lui serait vraiment personnel et excitant. Mais ce sera également un vrai défi", a-t-il ajouté, alors que Guardiola a entraîné Munich de 2013 à 2016 avant de se rendre en Angleterre, où il a conduit City à la victoire en Ligue des champions en 2023.

Les matchs de la Ligue des champions seront tirés au sort le jeudi prochain. Changement de cap, chacun des 36 équipes jouera désormais huit matchs de tour préliminaire - quatre à domicile, quatre à l'extérieur. VfB a fait une surprise en atteignant la deuxième place du championnat allemand l'année dernière, un an après avoir frôlé la relégation en Bundesliga.

Hoeneß se réjouit de la pression supplémentaire que apportera la Ligue des champions, mais il en respecte également l'importance. "Vous jouez plus souvent et devez gérer un stress beaucoup plus intense. Il est vraiment important de se coucher à 22h ou à 3h du matin", a expliqué le coach de 42 ans.

VfB se concentrera moins sur les entraînements et plus sur la récupération, a confirmé Hoeneß. "Mais je suis sûr que nous nous en sortirons. Nous voulions nous mesurer aux meilleurs, et maintenant nous avons enfin l'occasion de le faire."

